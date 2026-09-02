सचिन ने वनडे करियर के पहले पांच साल में लगाए ‘0’ शतक, विराट ने ठोके इतने

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के फैंस के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य पर सभी एकमत होंगे कि दोनों ही खिलाड़ियों ने विश्व क्रिकेट में भारत का नाम रोशन किया है. दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब सारे शतक लगाए हैं. अक्सर दोनों की तुलना भी की जाती है. एक तरफ सचिन के नाम 100 शतक हैं, दूसरी ओर विराट अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 85 सेंचुरी लगा चुके हैं.

मगर दिग्गज क्रिकेटर का दर्जा प्राप्त करने से पहले सचिन और विराट ने कहीं ना कहीं से अपने करियर की शुरुआत की थी. वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सचिन ने अपने पहले पांच सालों में एक भी ODI सेंचुरी नहीं लगाई थी. यहां आप जान लीजिए कि विराट ने अपने वनडे करियर के पहले 5 सालों में कितने शतक जड़े थे.

सचिन तेंदुलकर ने लगाए 0 शतक

सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, जिसमें वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे. सचिन को वनडे में पहला शतक लगाने के लिए 6 साल इंतजार करना पड़ा था. वो 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 में वनडे मैचों में एक भी शतक नहीं लगा पाए थे.

अपने वनडे करियर की 76वीं पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया था. आगे चलकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और ODI करियर में कुल 49 शतक लगाए. आगे चलकर विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी का यह रिकॉर्ड तोड़ा.

विराट ने लगाई इतनी सेंचुरी

एक तरफ सचिन तेंदुलकर अपने पहले 5 सालों में एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए थे, लेकिन विराट कोहली ने अपने पहले 5 साल में कुल 13 वनडे सेंचुरी लगा दी थीं. हालांकि विराट अपने पहले साल में एक भी शतक नहीं लगा पाए थे. मगर 2009 (एक शतक), 2010 (3 शतक), 2011 (4 शतक), 2012 में उन्होंने वनडे में 5 शतक लगाए थे.

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विराट बना चुके हैं विश्व रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 49 शतक लगाए थे. उनके करियर की 49वीं सेंचुरी साल 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ आई थी. ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अगले 11 साल तक सचिन के नाम रहा. मगर नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी 50वीं वनडे सेंचुरी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. विराट ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और अब तक 54 सेंचुरी लगा चुके हैं.

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