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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन ने वनडे करियर के पहले पांच साल में लगाए ‘0’ शतक, विराट ने ठोके इतने

सचिन ने वनडे करियर के पहले पांच साल में लगाए ‘0’ शतक, विराट ने ठोके इतने

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: अक्सर क्रिकेट के फैंस सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना करते रहते हैं. यहां जान लीजिए, अपने वनडे करियर के पहले 5 साल में उन्होंने कितनी सेंचुरी लगाई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के फैंस के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य पर सभी एकमत होंगे कि दोनों ही खिलाड़ियों ने विश्व क्रिकेट में भारत का नाम रोशन किया है. दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब सारे शतक लगाए हैं. अक्सर दोनों की तुलना भी की जाती है. एक तरफ सचिन के नाम 100 शतक हैं, दूसरी ओर विराट अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 85 सेंचुरी लगा चुके हैं.

मगर दिग्गज क्रिकेटर का दर्जा प्राप्त करने से पहले सचिन और विराट ने कहीं ना कहीं से अपने करियर की शुरुआत की थी. वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सचिन ने अपने पहले पांच सालों में एक भी ODI सेंचुरी नहीं लगाई थी. यहां आप जान लीजिए कि विराट ने अपने वनडे करियर के पहले 5 सालों में कितने शतक जड़े थे.

सचिन तेंदुलकर ने लगाए 0 शतक

सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, जिसमें वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे. सचिन को वनडे में पहला शतक लगाने के लिए 6 साल इंतजार करना पड़ा था. वो 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 में वनडे मैचों में एक भी शतक नहीं लगा पाए थे.

अपने वनडे करियर की 76वीं पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया था. आगे चलकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और ODI करियर में कुल 49 शतक लगाए. आगे चलकर विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी का यह रिकॉर्ड तोड़ा.

विराट ने लगाई इतनी सेंचुरी

एक तरफ सचिन तेंदुलकर अपने पहले 5 सालों में एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए थे, लेकिन विराट कोहली ने अपने पहले 5 साल में कुल 13 वनडे सेंचुरी लगा दी थीं. हालांकि विराट अपने पहले साल में एक भी शतक नहीं लगा पाए थे. मगर 2009 (एक शतक), 2010 (3 शतक), 2011 (4 शतक), 2012 में उन्होंने वनडे में 5 शतक लगाए थे.

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विराट बना चुके हैं विश्व रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 49 शतक लगाए थे. उनके करियर की 49वीं सेंचुरी साल 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ आई थी. ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अगले 11 साल तक सचिन के नाम रहा. मगर नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी 50वीं वनडे सेंचुरी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. विराट ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं और अब तक 54 सेंचुरी लगा चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI ODI Cricket
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