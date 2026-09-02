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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगिल-बुमराह को तगड़ा नुकसान, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

गिल-बुमराह को तगड़ा नुकसान, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

Latest ICC Rankings Update: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ताजा रैंकिंग जारी की है. टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को नुकसान हुआ है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने राजाताजा रैंकिंग जारी की है. फिलहाल दुनियाभर में टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है और टेस्ट रैंकिंग में बड़े फेरबदल हुए हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को 2 स्थान का नुकसान हुआ है, जबकि इंग्लैंड के गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने लंबी छलांग मारते हुए टेस्ट के टॉप-5 गेंदबाजों में प्रवेश पा लिया है. ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 27 ओवर गेंदबाजी करते हुए दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए. वो अब टेस्ट में नंबर-5 गेंदबाज बन गए हैं.

गिल-बुमराह को नुकसान

बुमराह को लगातार दूसरे सप्ताह एक स्थान का नुकसान हुआ है, जिससे वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं. मैट हेनरी उनसे एक स्थान ऊपर, दूसरे नंबर पर चले गए हैं. बुमराह टीम इंडिया के पिछले तीन टेस्ट मैचों से बाहर बैठे हैं और ना खेलने का खामियाजा उन्हें रैंकिंग के रूप में भुगतना पड़ा है.

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की 3 पारियों में सिर्फ 74 रन बनाने वाले कप्तान शुभमन गिल को 2 स्थान का नुकसान हुआ है. टेस्ट की बल्लेबाजी रैंकिंग में गिल अब 2 स्थान फिसल कर नौवें पायदान पर आ गए हैं. सातवें स्थान पर मौजूद ऋषभ पंत भारत के टॉप टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं.

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सोनल दिनुशा की लंबी छलांग

भारत के हाथों से दूसरा टेस्ट छीनने वाले सोनल दिनुशा को टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 29 स्थान का फायदा हुआ है. दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में 140 के शानदार औसत से 420 रन बनाए थे. वो अब टेस्ट में 25वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं. दूसरी ओर नंबर-3 पर टीम इंडिया के लिए 2 शतकीय पारी खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी रैंकिंग में 54वें स्थान पर आ गए हैं.

हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं, लेकिन जो रूट एक स्थान के नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं. दूसरा स्थान स्टीव स्मिथ ने कब्जा लिया है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
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