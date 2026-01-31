हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRuturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान

Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान

Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी, 1997 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था. वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान हैं, जानिए उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है.

By : शिवम | Updated at : 31 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह भारत के लिए वनडे और टी20 में अभी तक 32 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उनका डोमेस्टिक करियर भी शानदार है और वह आईपीएल में सबसे सफल टीमों में एक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं. उनके क्रिकेट आंकड़ों के साथ जानिए सीएसके कप्तान कितने अमीर हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है.

ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी, 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था. वह डोमेस्टिक में महाराष्ट्र टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने 28 जुलाई, 2021 को श्रीलंका के खिलाफ टी20 खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 6 अक्टूबर, 2022 को उन्होंने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ पिछले संस्करण चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनाए गए थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट के बीच से बाहर होना पड़ा था. इसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली. सीएसके कंफर्म कर चुकी है कि आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान रहेंगे. बता दें कि गायकवाड़ अपने पहले सीजन (2020) से सीएसके के लिए ही खेल रहे हैं.

ऋतुराज ने आईपीएल में खेले कुल 71 मैचों में 2502 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. उनके लिए आईपीएल 2021, 2023 और 2024 शानदार रहा. 2021 में उन्होंने 16 मैचों में 635 रन बनाए थे, इस सीजन चेन्नई चैंपियन बनी थी.

इंटरनेशनल करियर

ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया के लिए 2021 में टी20 और 2022 में वनडे में डेब्यू किया. 9 वनडे मैचों में खेली 8 पारियों में गायकवाड़ ने 228 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. वह टी20 इंटरनेशनल में भी एक शतक लगा चुके हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल 23 मैचों में 633 रन बनाए हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ नेटवर्थ

ऋतुराज की कमाई बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और विज्ञापनों आदि से होती है. वह बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 'सी' केटेगरी में हैं, जिसमें उनकी सालाना सैलरी 1 करोड़ रूपये है. वह 2019 में सीएसके में 20 लाख रुपये में शामिल हुए थे. तीन सीजन इसी प्राइस पर रहने के बाद 2022 में उनका आईपीएल प्राइस 6 करोड़ रुपये हो गया. 2024 तक 6 करोड़ के बाद 2025 में सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ रुपये के प्राइस के साथ रिटेन किया था. आगामी आईपीएल (IPL 2026) सीजन में भी उनका प्राइस 18 करोड़ रुपये है.

ऋतुराज इसके आलावा विज्ञापनों से भी कमाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी उनकी कमाई होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतुराज गायकवाड़ की नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
CSK Ruturaj Gaikwad Birthday RUTURAJ GAIKWAD IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पिता ने सोनिया गांधी के लिए तानी थी पिस्टल, बेटे ने सड़क पर घेरा मंत्री, जानें कौन हैं बृजभूषण राजपूत
पिता ने सोनिया गांधी के लिए तानी थी पिस्टल, बेटे ने सड़क पर घेरा मंत्री, जानें कौन हैं बृजभूषण राजपूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
Advertisement

वीडियोज

Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पिता ने सोनिया गांधी के लिए तानी थी पिस्टल, बेटे ने सड़क पर घेरा मंत्री, जानें कौन हैं बृजभूषण राजपूत
पिता ने सोनिया गांधी के लिए तानी थी पिस्टल, बेटे ने सड़क पर घेरा मंत्री, जानें कौन हैं बृजभूषण राजपूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
स्पोर्ट्स
Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में, जानें कैसे देखें लाइव
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
जनरल नॉलेज
क्या आम आदमी भी बुक कर सकता है प्राइवेट प्लेन, इसमें कितना खर्चा आता है?
क्या आम आदमी भी बुक कर सकता है प्राइवेट प्लेन, इसमें कितना खर्चा आता है?
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget