ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह भारत के लिए वनडे और टी20 में अभी तक 32 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उनका डोमेस्टिक करियर भी शानदार है और वह आईपीएल में सबसे सफल टीमों में एक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं. उनके क्रिकेट आंकड़ों के साथ जानिए सीएसके कप्तान कितने अमीर हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है.

ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी, 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था. वह डोमेस्टिक में महाराष्ट्र टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने 28 जुलाई, 2021 को श्रीलंका के खिलाफ टी20 खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 6 अक्टूबर, 2022 को उन्होंने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ पिछले संस्करण चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनाए गए थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट के बीच से बाहर होना पड़ा था. इसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली. सीएसके कंफर्म कर चुकी है कि आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान रहेंगे. बता दें कि गायकवाड़ अपने पहले सीजन (2020) से सीएसके के लिए ही खेल रहे हैं.

ऋतुराज ने आईपीएल में खेले कुल 71 मैचों में 2502 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. उनके लिए आईपीएल 2021, 2023 और 2024 शानदार रहा. 2021 में उन्होंने 16 मैचों में 635 रन बनाए थे, इस सीजन चेन्नई चैंपियन बनी थी.

इंटरनेशनल करियर

ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया के लिए 2021 में टी20 और 2022 में वनडे में डेब्यू किया. 9 वनडे मैचों में खेली 8 पारियों में गायकवाड़ ने 228 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. वह टी20 इंटरनेशनल में भी एक शतक लगा चुके हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल 23 मैचों में 633 रन बनाए हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ नेटवर्थ

ऋतुराज की कमाई बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और विज्ञापनों आदि से होती है. वह बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 'सी' केटेगरी में हैं, जिसमें उनकी सालाना सैलरी 1 करोड़ रूपये है. वह 2019 में सीएसके में 20 लाख रुपये में शामिल हुए थे. तीन सीजन इसी प्राइस पर रहने के बाद 2022 में उनका आईपीएल प्राइस 6 करोड़ रुपये हो गया. 2024 तक 6 करोड़ के बाद 2025 में सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ रुपये के प्राइस के साथ रिटेन किया था. आगामी आईपीएल (IPL 2026) सीजन में भी उनका प्राइस 18 करोड़ रुपये है.

ऋतुराज इसके आलावा विज्ञापनों से भी कमाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी उनकी कमाई होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतुराज गायकवाड़ की नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये है.