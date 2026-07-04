भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 आज मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, टॉस 6:30 बजे होगा. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था, आज के मुकाबले में भी बारिश की संभावना है. पढ़िए आज के मैच की वेदर रिपोर्ट.

इंग्लैंड ने दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है. भारत की प्लेइंग 11 टॉस के बाद सामने आएगी, जिसमें आज वैभव सूर्यवंशी का नाम होने की संभावना है. माना जा रहा है कि वह संजू सैमसन की जगह खेल सकते हैं, जो पिछले 4 मैचों में फ्लॉप रहे हैं.

ऑल ट्रैफर्ड पर टीम इंडिया का तीसरा मैच

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने 2 टी 20 मैच खेले हैं, जिसमें से एक हारा और एक जीता है. पिछली बार जब दोनों इस ग्राउंड पर आमने सामने हुई थी, तब भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

इस ग्राउंड पर इससे पहले कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैच आयोजित हुए, जिनमें से 3 मैच रद्द हुए हैं. 10 मैचों में से 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 6 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है.

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IND vs ENG 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम?

बता दें कि भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 दोपहर का मैच है, जो भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. लोकल टाइम अनुसार मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा, इस समय वहां बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है और हवाएं भी 23 km प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी, बादल रहेंगे.

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