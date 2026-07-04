हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 2nd T20 Weather: कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट

IND vs ENG 2nd T20 Weather: कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट

IND vs ENG 2nd T20 Weather: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 आज मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. यहां आज बारिश की संभावना है, पढ़िए वेदर रिपोर्ट.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 आज मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, टॉस 6:30 बजे होगा. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था, आज के मुकाबले में भी बारिश की संभावना है. पढ़िए आज के मैच की वेदर रिपोर्ट.

इंग्लैंड ने दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है. भारत की प्लेइंग 11 टॉस के बाद सामने आएगी, जिसमें आज वैभव सूर्यवंशी का नाम होने की संभावना है. माना जा रहा है कि वह संजू सैमसन की जगह खेल सकते हैं, जो पिछले 4 मैचों में फ्लॉप रहे हैं.

ऑल ट्रैफर्ड पर टीम इंडिया का तीसरा मैच

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने 2 टी 20 मैच खेले हैं, जिसमें से एक हारा और एक जीता है. पिछली बार जब दोनों इस ग्राउंड पर आमने सामने हुई थी, तब भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

इस ग्राउंड पर इससे पहले कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैच आयोजित हुए, जिनमें से 3 मैच रद्द हुए हैं. 10 मैचों में से 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 6 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है.

यह भी पढ़ें- 'कहीं देर न हो जाए...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर बोले भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान

IND vs ENG 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम?

बता दें कि भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 दोपहर का मैच है, जो भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. लोकल टाइम अनुसार मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा, इस समय वहां बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है और हवाएं भी 23 km प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी, बादल रहेंगे.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Old Trafford Cricket Ground IND Vs ENG 2nd T20 India Vs England 2nd T20 INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20 Weather: कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट
कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
क्रिकेट
IND vs ENG: 'कहीं देर न हो जाए...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर बोले भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान
'कहीं देर न हो जाए...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर बोले भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान
क्रिकेट
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ABP NEWS
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
ABP NEWS
Viral Video: कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई बस
Viral Video: कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई बस
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Embed widget