Rohit Sharma And Gautam Gambhir In Australia: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज खेलने गई है. भारत को इस दौरे पर 3 ODI और 5 T20 मैच खेलने हैं. इस दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा फैसला लिया. बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भारत की वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंप दी. बीसीसीआई के इस फैसले के बाद अब पहली बार रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर की साथ में फोटो सामने आई है.

रोहित-गंभीर ने की बातचीत

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. टीम ने पहले वनडे से पहले प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. भारतीय टीम ने आज 16 अक्टूबर को पर्थ की पिच पर आज पहला प्रैक्टिस सेशन किया. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही पर्थ में प्रैक्टिस करते नजर आए. इस बीच रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर साथ में बातचीत करते नजर आए. गंभीर और रोहित की साथ में फोटो भी सामने आई है. रोहित से वनडे की कप्तानी छिनने के बाद पहली बार गंभीर और रोहित साथ में बात करते नजर आए हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने की प्रैक्टिस

रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने बाद भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. ये दोनों स्टार खिलाड़ी टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दोनों प्लेयर खेलते नजर आएंगे. रोहित और विराट के पर्थ में प्रैक्टिस करते हुए वीडियो सामने आई है. इस वीडियो को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. विराट और रोहित दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन नेट्स में पसीना बहाते नजर आए.

