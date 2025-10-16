भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन टीम के रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला, उसने सभी को हैरान कर दिया. कप्तानी बदलने के बाद पहली बार जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल आमने-सामने आए, तो दोनों के बीच का वो पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जब आमने-सामने आए रोहित और गिल

BCCI ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ी होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं. होटल की लॉबी में जैसे ही शुभमन गिल की नजर रोहित शर्मा पर पड़ी, उन्होंने तुरंत जाकर उन्हें गले से लगा लिया. दोनों के बीच मुस्कुराते हुए बातचीत भी हुई.

रोहित ने गिल से मजाकिया अंदाज में कहा, “और भाई, क्या हाल है?” जिस पर गिल ने भी उतनी ही गर्मजोशी से जवाब दिया. इस छोटे से पल के बाद दोनों टीम बस की ओर चले गए.

कप्तानी से हटे रोहित, गिल को मिली जिम्मेदारी

बीसीसीआई ने हाल ही में वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है. रोहित शर्मा, जिन्होंने कई यादगार जीत दिलाई हैं, अब बतौर खिलाड़ी टीम में बने रहेंगे. इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस के बीच चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन एयरपोर्ट पर दिखे इस सीन ने साफ कर दिया कि टीम का माहौल एकदम पॉजिटिव है.

𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️



Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj — BCCI (@BCCI) October 15, 2025

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बड़ा इम्तिहान

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैच खेलेगी. सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी. यह सीरीज गिल के लिए बतौर कप्तान पहली बड़ी परीक्षा मानी जा रही है. उनके पास टीम को नई ऊर्जा देने और भविष्य की कप्तानी के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है.

भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार सुबह 9 बजे नई दिल्ली से पर्थ के लिए रवाना हुआ था. इस जत्थे में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी शामिल थे.

वहीं, दूसरा बैच जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं, 15 अक्टूबर की रात उड़ान भरी.

भारत का स्क्वॉड (वनडे सीरीज बनाम ऑस्ट्रेलिया)

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.