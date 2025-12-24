हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! रोहित शर्मा ने संन्यास को लेकर किया ऐलान, बताया कब तक खेलेंगे क्रिकेट

फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! रोहित शर्मा ने संन्यास को लेकर किया ऐलान, बताया कब तक खेलेंगे क्रिकेट

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर खुलकर बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि वो इस वक्त जिस उंचाई पर हैं, उसका मजा उठा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रोहित शर्मा ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने उनके संन्यास लेने को लेकर बातें की थी. साल 2025 में हिटमैन ने भारत के लिए सभी 14 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से कुल 650 रन बनाए. इस साल अक्टूबर (2025) में ऑस्ट्रेलिया में हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की थी. जिसके बाद, उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया था. इसी के साथ, रोहित पहली बार वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे. अब संन्यास के सवाल पर रोहित ने साफ कहा कि उनका आखिरी मैच तब होगा जब वो चाहेंगे. फिलहाल वो अच्छा खेल रहे हैं और तब तक खेलते रहेंगे जब तक अच्छा महसूस करेंगे. जिस उंचाई पर हैं वो अभी उसी जगह रहना चाहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित को कप्तानी से गया था हटाया

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर को लेकर कई सवाल थे. उन्हें भारत की वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था, तो लोग संन्यास तक की बात करने लगे थे. जबकि रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सीरीज में टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था. कुछ विदेशी दौरों पर रन बनाने में नाकाम रहे रोहित पर सवाल उठने लगे थे. उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी फॉर्म बरकरार रखी और दो अर्धशतक लगाए. रोहित अब इस हफ्ते मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R✨ (@264__ro)

गुरुग्राम में हुए एक इवेंट में रोहित ने दिया बयान

रोहित रविवार यानी 21 दिसंबर, 2025 को गुरुग्राम में हुए एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा, ‘मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था, शुरुआत करना बहुत मुश्किल था. लेकिन एक बार जब मैंने रफ्तार पकड़ी, जब मैं प्लेन में बैठा, तो उस प्लेन ने जो ऊंचाई पकड़ी है, वो अभी तक नीचे नहीं आई है. मुझे लगता है यही मायने रखता है और मैं नहीं चाहता कि वो प्लेन इतनी जल्दी लैंड करे. मुझे अभी भी ऊपर बने रहना है.’ 

रोहित ने आगे कहा, ‘हम सब जानते हैं, मुझे यकीन है कि सबने प्लेन में सफर किया है. इसलिए मैंने प्लेन का उदाहरण दिया. जब प्लेन 35,000-40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है, हम खाते हैं और सोते हैं. यही जिंदगी है. एक बार जब आप रफ्तार पकड़ लेते हैं, तो जरूरी है कि आप वहीं बने रहें, और फिर लैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कब लैंड करना चाहते हैं.’

Published at : 24 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Tags :
Gurugram Rohit SHarma IND VS AUS IND VS SA CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
महाराष्ट्र
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
महाराष्ट्र
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
नौकरी
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
हेल्थ
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget