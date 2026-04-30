सिर्फ रियान पराग नहीं, LIVE मैच में ये क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं स्मोकिंग

रियान पराग को IPL 2026 में मैच के दौरान वेप पीते हुए देखा गया, जो एक प्रकार का नशा है और भारत में प्रतिबंधित भी है. ये 28 अप्रैल को मुल्लांपुर में हुए पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के दौरान की बात है. राजस्थान की पारी के 16वें ओवर में जब कैमरा RR के ड्रेसिंग रूम में गया तो रियान वेप पी रहे थे. हालांकि लाइव क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी को वेप पीते हुए देखे जाने का ये पहला मामला नहीं है.

रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं. उनकी अगुवाई में राजस्थान अच्छा कर रही है, टीम शुरुआत से टॉप-4 में बनी हुई है. लेकिन कप्तान का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने 9 मैचों में कुल 117 ही रन बनाए हैं. PBKS vs RR मैच में जब पराग आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, तब उन्होंने वेप पिया.

Riyan Parag allegedly got Caught Smoking Elfbar Vape inside Dressing Room during RR vs PBKS match😭 pic.twitter.com/SbuARGXN7s — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 28, 2026

IPL में पहले भी आया था ऐसा मामला

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच को भी आईपीएल मैच के दौरान वेप पीते हुए देखा गया था. ये बात साल 2020 की है, जब कोरोना के कारण आईपीएल का आयोजन यूएई में हुआ था. जबकि एक अन्य मामला इसी साल जनवरी में सामने आया था.

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जनवरी, 2026 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स को भी लाइव मैच के दौरान स्टेडियम में वेपिंग करते हुए देखा गया था. ये SA20 लीग के दौरान हुआ था. जब कैमरा उन पर गया था तो वह भी थोड़ा घबरा गए थे. हालांकि दक्षिण अफ्रीका में वेपिंग पर प्रतिबंध नहीं है.

वर्ल्ड कप में की स्मोकिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैक्कुलम ने खुलासा किया था कि 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में उन्होंने टॉयलेट में स्मोकिंग की थी, ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. बेन स्टोक्स ने भी कहा था कि उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान लॉर्ड्स के वॉशरूम में स्मोकिंग की थी.

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रियान पराग पर होगा एक्शन?

रियान पराग के वीडियो वायरल होने से बवाल मचा हुआ है. दरअसल भारत में वेपिंग पूरी तरह से बैन है. अब देखना होगा कि बीसीसीआई पराग पर क्या एक्शन लेता है.