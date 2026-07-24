भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा. टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, जिसने पहले मुकाबले में 7 विकेट की आसान जीत दर्ज की थी. अब दूसरा मुकाबला भी हरारे में खेला जाएगा. इस सीरीज पर वीवीएस लक्ष्मण बतौर कोच टीम इंडिया के साथ गए हैं और उनका साथ पाकर श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपनी पहली जीत दर्ज की है.

पहले मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने युवाओं को मौका दिया था. मयंक यादव, अशोक शर्मा और प्रिंस यादव ने भी बहुत प्रभावित किया. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद में अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यहां जान लीजिए दूसरे टी20 में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है और पिच किसका साथ देगी.

प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव होंगे?

भारतीय टीम ने पहले टी20 में बल्ले और गेंद से दमदार प्रदर्शन किया. दूसरे टी20 मैच में भी मैनेजमेंट उसी प्लेइंग इलेवन पर भरोसा दिखा सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि अशोक शर्मा अंतिम-11 में अपनी जगह बनाए रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि यश ठाकुर भी अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं.

दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

पिच रिपोर्ट

हरारे की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज, दोनों के लिए मददगार रहती है. पहले मुकाबले में गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छा बाउंस मिला और मयंक यादव की गेंदों को विकेटकीपर ईशान किशन छाती की हाइट पर पकड़ रहे थे. स्पिनरों को शायद ज्यादा मदद ना मिले लेकिन यह पिच तेज गेंदबाजी के लिए मददगार रह सकती है. यहां 170-180 का स्कोर अच्छा माना जाता है.

मैच प्रिडिक्शन

हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर जिम्बाब्वे अब तक 13 मुकाबलों में तीन बार भारत को पटखनी दे चुका है. हालांकि यहां पिछले 5 मुकाबलों में टीम इंडिया ने आसान जीत दर्ज की है. हमारा प्रिडिक्शन मीटर कहता है कि मैच में 70-30 प्रतिशत भारतीय टीम की जीत के चांस हैं.

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