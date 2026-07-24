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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज; सचिन तेंदुलकर नंबर-1; जानें विराट का नंबर

ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज; सचिन तेंदुलकर नंबर-1; जानें विराट का नंबर

Most Runs in ODI World Cup: अगले साल वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. टॉप-4 खिलाड़ियों में ऐसे दो बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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क्रिकेट में अगले साल एकदिवसीय वर्ल्ड कप खेला जाना है, जो अक्टूबर-नवंबर के समय में खेला जाएगा. इस बार फॉर्मेट में बदलाव किया गया है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप तीन स्टेज में खेला जाएगा. यह वनडे फॉर्मेट का कुल 14वां वर्ल्ड कप होगा और अब तक सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया रही है, जिसने 6 बार यह खिताब जीता है. वहीं भारत 2 बार विश्व चैंपियन बना है.

ऑस्ट्रेलिया ने चाहे सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हो, लेकिन वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप-10 में सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. वहीं टॉप-4 में तीन भारतीय विराजमान हैं. यहां देख लीजिए वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट.

सचिन तेंदुलकर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

एकदिवसीय वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. उनके नाम 45 वर्ल्ड कप मैचों में 2278 रन हैं और वे अकेले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिनके अभी 1795 रन हैं. अगर विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो उन्हें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 484 रन और बनाने होंगे.

तीसरे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग और चौथे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. बता दें कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 शतकीय पारी खेली हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

  • 2278 रन - सचिन तेंदुलकर (भारत)
  • 1795 रन - विराट कोहली (भारत)
  • 1743 रन - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 1575 रन - रोहित शर्मा (भारत)
  • 1532 रन - कुमार संगाकारा (श्रीलंका)
  • 1527 रन - डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)
  • 1332 रन - शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

इन टॉप-7 क्रिकेटरों में से सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं. वहीं शाकिब अल हसन ने संन्यास नहीं लिया है, लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद से बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI World Cup
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