नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप में 161.3 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी. क्या 23 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है? दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बनाया है. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जानते हैं.

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवरों में 187 रन बनाए. नाहिद राणा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वह बांग्लादेश के अन्य गेंदबाजों के साथ किफायती रहे. उन्होंने अपने 9 ओवरों में 5 की इकॉनमी से 45 रन खर्चे.

ऑस्ट्रेलिया पारी के 37वें ओवर में नाहिद राणा ने मार्नस लबुशेन को एक तेज बाउंसर से परेशान किया, सोशल मीडिया पर इस गेंद को लेकर दावा किया गया कि इस गेंद की रफ्तार 158.4 km/h थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद है. हालांकि अगर उन्होंने इतनी रफ्तार की गेंद फेंकी होती तो भी अख्तर का रिकॉर्ड नहीं टूटता.

यह भी पढ़ें- राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी

🚨 HISTORY CREATE BY NAHID RANA 🚨



- Nahid Rana bowled at 158.4 km/h, the fastest in the world, and broke Shoaib Akhtar's record. 🤯🔥



Just look at the reaction of Marcus Labuschagne 😭🔥 pic.twitter.com/0882P922Se — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) June 11, 2026

क्या है वायरल दावे की सच्चाई?

हालांकि ये दावा पूरी तरह गलत था कि नाहिद राणा ने 158.4 km/4 की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. स्कोरकार्ड और कमेंटेटर ने पुष्टि की थी कि इस गेंद की रफ्तार 133 km/h की थी.

यह भी पढ़ें- 'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर

ऑस्ट्रेलिया टीम हारी सीरीज

इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया है. मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेश को जीत के लिए 41 ओवरों में 192 का लक्ष्य मिला था, जिसे मेजबान ने 35 ओवरों में हास्य लकर हासिल कर 5 विकेट से जीत दर्ज की. बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.