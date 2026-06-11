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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में बांग्लादेश के नाहिद राणा ने सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बना दिया, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है. क्या सच में उन्होंने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया?

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 10:15 PM (IST)
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इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप में 161.3 km/h की रफ्तार से गेंद डाली थी. क्या 23 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है? दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड बनाया है. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जानते हैं.

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवरों में 187 रन बनाए. नाहिद राणा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वह बांग्लादेश के अन्य गेंदबाजों के साथ किफायती रहे. उन्होंने अपने 9 ओवरों में 5 की इकॉनमी से 45 रन खर्चे.

ऑस्ट्रेलिया पारी के 37वें ओवर में नाहिद राणा ने मार्नस लबुशेन को एक तेज बाउंसर से परेशान किया, सोशल मीडिया पर इस गेंद को लेकर दावा किया गया कि इस गेंद की रफ्तार 158.4 km/h थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद है. हालांकि अगर उन्होंने इतनी रफ्तार की गेंद फेंकी होती तो भी अख्तर का रिकॉर्ड नहीं टूटता.

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क्या है वायरल दावे की सच्चाई?

हालांकि ये दावा पूरी तरह गलत था कि नाहिद राणा ने 158.4 km/4 की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. स्कोरकार्ड और कमेंटेटर ने पुष्टि की थी कि इस गेंद की रफ्तार 133 km/h की थी. 

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ऑस्ट्रेलिया टीम हारी सीरीज

इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया है. मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेश को जीत के लिए 41 ओवरों में 192 का लक्ष्य मिला था, जिसे मेजबान ने 35 ओवरों में हास्य लकर हासिल कर 5 विकेट से जीत दर्ज की. बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team BAN Vs AUS Fastest Ball In Cricket SHOAIB AKHTAR Nahid Rana
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