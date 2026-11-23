भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट में छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन मैक्कुलम को पीछे छोड़ दिया. मैक्कुलम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. अब पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं. मैक्कुलम ने अपने करियर में 107 छक्के लगाए थे. पंत 108वां छक्का लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंचे.

लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स पहले पायदान पर हैं. स्टोक्स 138 छक्कों के साथ पहले नंबर पर हैं. अब पंत की नजर स्टोक्स के रिकॉर्ड पर होगी. पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 128 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. इन छक्कों की मदद से उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया.

पंत ने मैक्कलुम से करीब आधे मैचों में किया कमाल

पंत ने करियर के सिर्फ 53वें टेस्ट में 108 छक्के पूरे कर लिए. दूसरी तरफ, मैक्कलुम ने 101 मैचों में 107 छक्के लगाए थे. पंत को 90 पारियां लगीं, जबकि मैक्कलुम ने 176 पारियां खेलीं थीं. लिहाजा पंत ने मैक्कलुम से यह कमाल आधे मैचों में ही कर दिया.

Just Ben Stokes stands in the way of Rishabh Pant at the top of the all-time Test sixes list 👏 More 📲 https://t.co/dTRhz3vABd https://t.co/jSo3BOSIvC — ICC (@ICC) November 23, 2026

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

138- बेन स्टोक्स

108- ऋषभ पंत

107- ब्रैंडन मैक्कुलम

100- एडम गिलक्रिस्ट

98- जैक्स कैलिस

98- क्रिस गेल

98- टिम साउदी

टीम इंडिया ने बनाया बड़ा टोटल

मैच में टीम इंडिया ने बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. पहली पारी में टीम ने 9 विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. इस दौरान केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारियां खेलीं. राहुल ने 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 136 रन बनाए. पंत ने 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 128 रन स्कोर किए. इसके अलावा शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. गिल ने 98 रन, जायसवाल ने 85 रन, पडिक्कल ने 80 रन और जुरेल ने 78 रन बनाए.

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