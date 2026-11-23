IND vs NZ 1st Test Day 5 Live: अपने सबसे बड़े हथियार को वापस लाए कप्तान गिल, भारत को विकेट की तलाश
India vs New Zealand Live Score: आज भारत बनाम न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट मैच का आखिरी दिन है. लंच तक न्यूजीलैंड ने 157 रन बना लिए, दिन में अभी 64 ओवर का खेल और बचा है.
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आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वेलिंगटन टेस्ट का पांचवां और आखिरी दिन है. पांचवें दिन लंच तक न्यूजीलैंड 71 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना चुका है. इससे पहले भारतीय टीम ने कुल 352 रनों की बढ़त हासिल की थी, जिसके जवाब में चौथे दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए थे.
पांचवें दिन डेवोन कॉनवे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए जो 165 गेंद खेलकर 65 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं रचिन रवींद्र भी किसी मजबूत दीवार की तरह डटे हुए थे, लेकिन कॉनवे के कुछ देर बाद ही वह भी चलते बने. रवींद्र ने 129 गेंद में 37 रन बनाए.
लंच तक कीवी टीम 157 रन बना चुकी है और वह अभी भी 195 रनों से पीछे है. मगर आज रनों से ज्यादा ओवरों की संख्या मायने रखती है. न्यूजीलैंड को हर हाल में बचे हुए 64 ओवर सर्वाइव करने होंगे. यह 64 ओवर बैटिंग करके ही न्यूजीलैंड इस मैच को बचा सकता. अगर कीवी टीम बचे हुए 199 रन बनाने से पहले ही आउट हो गई तो भारत पारी के अंतर से जीत जाएगा.
पांचवें दिन अभी तक न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिरे हैं. पहले वाशिंगटन सुंदर ने डेवोन कॉनवे को आउट किया. उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने रचिन रवींद्र का विकेट चटकाया.
IND vs NZ 1st Test Day 5 Live: जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई गेंद
80 ओवर के खेल के बाद भारत ने दूसरी नई गेंद ले ली थी. कप्तान शुभमन गिल अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को वापस ले आए हैं. 82 ओवर के खेल में न्यूजीलैंड का स्कोर 184-5 है.
IND vs NZ 1st Test Day 5 Live: न्यूजीलैंड का पांचवां विकेट गिरा
टॉम ब्लंडेल 54 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए हैं. अंशुल कंबोज की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका कैच लपका. टीम इंडिया की ओर से कैच की अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. कप्तान शुभमन गिल ने DRS लिया, जहां स्निकोमीटर में बहुत हल्का सा स्पाइक देखा गया. इसके बाद अंपायर ने फैसला बदलकर टॉम को आउट करार दिया.
न्यूजीलैंड ने 176 रन के स्कोर पर अपना पांचवां विकेट खो दिया है.