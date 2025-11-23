हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: घर पे खेल रहे हो क्या..., ऋषभ पंत को दूसरे टेस्ट में आया भयंकर गुस्सा, सबके सामने कुलदीप की लगाई क्लास

Rishabh Pant: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. मैच में दूसरे दिन ऋषभ पंत को कुलदीप यादव पर गुस्सा करते देखा गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Nov 2025 05:08 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. पंत मैदान पर मजाक करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम बार गुस्सा करते हुए देखे जाते हैं. गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें कुलदीप यादव पर भड़ास निकालते देखा गया, जो ओवर शुरू करने में देरी कर रहे थे. बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए हैं. सेनुरन मुथुस्वामी ने 109 रन और मार्को जानसेन ने 93 रनों की पारी खेली.

ऋषभ पंत को आया गुस्सा

दूसरे दिन के खेल के दौरान ऋषभ पंत की बातें स्टम्प माइक पर रिकॉर्ड हो गई थीं. उन्होंने कुलदीप यादव पर गुस्सा करते हुए कहा, "यार 30 सेकेंड का टाइमर है. घर पे खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी. यार कुलदीप दोनों बार वॉर्निंग ले ली. पूरा एक ओवर थोड़ी ना चाहिए. मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को. फील्ड मुझे करने दे, तू टप्पा डालने का देख. बाकी हो जाएगा काम. भाई कल पूरे दिन मेहनत की है यार, छोड़ेंगे नहीं."

दक्षिण अफ्रीका ने बना दिए 489

दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन बढ़िया शुरुआत की थी और पहले दोनों सेशन में सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे. वहीं तीसरे सेशन में टीम इंडिया ने बढ़िया वापसी करते हुए 246 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट ले लिए थे. मगर आखिरी 4 विकेटों ने दक्षिण अफ्रीका के लिए स्कोरबोर्ड पर 243 रन लगा दिए, जिससे टीम 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई. सेनुरन मुथुस्वामी ने 109 रन और मार्को जानसेन ने 93 रन बनाए. बताते चलें कि ये गुवाहाटी के बारासपारा मैदान में सबसे पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Nov 2025 05:08 PM (IST)
Kuldeep Yadav IND VS SA IND Vs SA 2nd Test RISHABH PANT
