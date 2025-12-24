हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल

IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल

यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जयपुर में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण मामले में कोर्ट से यश दयाल को बड़ा झटका लगा है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 24 Dec 2025 07:12 PM (IST)
आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है. जयपुर में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण मामले में कोर्ट से यश दयाल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा कतई नहीं लगता कि आरोपी को गलत फंसाया गया है.  

जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने तेज गेंदबाज यश दयाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने यश दयाल की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब यश दयाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा है. 

जुलाई महीने में दर्ज हुई थी एफआईआर

बता दें कि इसी साल जुलाई में तेज गेंदबाज यश दयाल पर एफआईआर दर्ज हुई थी. रेप केस में फंसे यश दयाल तब से ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. उनपर पर 17 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया गया है.

अपडेट जारी है...

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 24 Dec 2025 07:12 PM (IST)
Yash Dayal RCB IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
