RCB के खिलाड़ी पर लगा डाक्यूमेंट्स में हेराफेरी का आरोप, BCCI से की गई शिकायत; जानें पूरा मामला

RCB के खिलाड़ी पर लगा डाक्यूमेंट्स में हेराफेरी का आरोप, BCCI से की गई शिकायत; जानें पूरा मामला

IPL 2026: आरोप लगाया गया है कि सात्विक देसवाल ने पुदुचेरी टीम में खेलने के लिए नकली डाक्यूमेंट्स पेश किए. 18 वर्षीय लेफ्ट आर्म स्पिनर सात्विक को आगामी IPL संस्करण के लिए RCB ने खरीदा है.

By : शिवम | Updated at : 24 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में लेफ्ट आर्म स्पिनर सात्विक देसवाल को उनके बेस प्राइस 30 लाख रूपये में खरीदा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में पुदुचेरी नेटिव क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन ने BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट को एक पत्र लिखकर सात्विक पर डाक्यूमेंट्स में हेराफेरी का आरोप लगाया है.

रिपोर्ट के अनुसार पत्र में आरोप लगाया गया है कि सात्विक देसवाल ने पुदुचेरी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की है. हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया कि ये वही क्रिकेटर है, जिन्हे आरसीबी ने खरीदा है लेकिन आरसीबी ने पुदुचेरी के ही सात्विक देसवाल को 30 लाख रूपये में खरीदा है, जो नेट गेंदबाज के रूप में टीम के साथ पहले रह चुके हैं.

खिलाड़ी पर लगे डाक्यूमेंट्स में हेराफेरी के आरोप!

रिपोर्ट के अनुसार शिकायत वाले ईमेल में लिखा गया, "हमें BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट को सात्विक देसवाल द्वारा पुदुचेरी टीम के लिए क्वालिफाई करने और खेलने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में औपचारिक शिकायत किए हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है. आपके ध्यान में लाने के बावजूद, हम देखते हैं कि कई प्लेयर्स कथित तौर पर इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके पुदुचेरी के लिए मैचों में हिस्सा ले रहे हैं. इससे एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस की ईमानदारी और अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई की इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल उठते हैं, अगर कोई कार्रवाई की भी गई है."

रिपोर्ट के अनुसार ईमेल में आगे लिखा गया, "BCCI ACU से हम गुजारिश करते हैं कि शिकायत की तुरंत समीक्षा करें और हमें इस मामले की कार्यवाई के बारे में बताएं. हमारा मानना ​​है कि एसीयू की जिम्मेदारी है कि वो मिली शिकायतों को स्वीकार करे और जांच के नतीजे या प्रगति के बारे में बताए.’ हम इस हफ्ते के आखिर तक आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे. बीसीसीई एसीयू से किसी भी जवाब या सफाई के अभाव में, हम इस मुद्दे को उचित मीडिया चैनलों के जरिये जनता की जानकारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे."

सात्विक देसवाल पर क्या है आरोप?

सात्विक 18 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज हैं. रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि वे कम से कम एक साल के लिए पुदुचेरी का निवासी और बोनाफाइड’ होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है. यह भी आरोप लगाया गया कि सात्विक 10 अगस्त 2025 तक हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन लीग में खेला था.

'झूठे हैं आरोप'

रिपोर्ट में क्रिकेट एसोसिएशन पुदुचेरी के पूर्व अध्यक्ष पी दामोदरन के हवाले से इन आरोपों को खारिज किया गया. न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ‘रेवस्पोर्ट्स’ से बात करते हुए कहा, “ये पूरी तरह से झूठी कहानी है, हम उन पर (पुदुचेरी नेटिव क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन) पर 50 करोड़ रुपये का मुकदमा करेंगे. हमारे वकील उनके खिलाफ केस की तैयारी कर रहे हैं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru BCCI RCB IPL 2026 Satvik Deswal
और पढ़ें
