IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में RCB में वेंकटेश अय्यर शामिल, जानें फुल स्क्वॉड में कौन-कौन खिलाड़ी

Royal Challengers Bengaluru Full Squad For IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए बीते दिन यानी 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑक्शन में 16 करोड़ 40 लाख की पर्स के साथ उतरी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के पास आईपीएल ऑक्शन में खरीदने के लिए 8 स्लॉट खाली थी. यानी आरसीबी ने रिटेनशन के जरिए अपने 17 खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा था जिसमें विराट कोहली जैसा बड़ा नाम भी शामिल है. इस बार के ऑक्शन में आरसीबी की सबसे बड़ी खरीद वेंकटेश अय्यर रहे जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन से पहले अपने टीम से रिलीज कर दिया था.

ऑक्शन में RCB ने 2 विदेशी सहित 8 खिलाड़ियों को खरीदा

इस मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनको 7 करोड़ रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया, जो इस ऑक्शन में आरसीबी की सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे. इसके अलावा, सात्विक देसवाल, जैकब डफी और मंगेश यादव को अपनी टीम में जोड़ा. ऑक्शन में आरसीबी ने दो विदेशी सहित कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा. ऑक्शन के बाद आरसीबी के दल में 8 विदेशी सहित कुल 25 खिलाड़ी हो गए हैं. वहीं, आरसीबी के पर्स में अभी भी 2.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं.

IPL 2026 के लिए RCB की फुल स्क्वॉड

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जीतेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बैथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर (7 करोड़), मंगेश यादव (5.20 करोड़), जैकब डफी (2 करोड़), जॉर्डन कॉक्स (75 लाख), सात्विक देसवाल (30 लाख), विकी ओस्टवाल (30 लाख), कनिष्क चौहान (30 लाख) और विहान मल्होत्रा (30 लाख).

RCB की टीम ट्रेड के जरिए शामिल किए गए खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने किसी भी खिलाड़ी को ट्रेडिंग के जरिए अपनी टीम में शामिल नहीं किया है. वहीं, आरसीबी ने अपनी 2025 सीजन की कोर टीम को बरकरार रखा है.