2 बार की चैंपियन टीम में खेलेंगे रवींद्र जडेजा, इस दिन होगा धमाकेदार रिटर्न

एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के साथ टी20 सीरीज में व्यस्त है. इसी बीच रवींद्र जडेजा अपनी डोमेस्टिक टीम सौराष्ट्र के लिए मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. शुक्रवार को सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है, जिसमें जडेजा को भी जगह मिली है.

भारतीय डोमेस्टिक सीजन 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र अपना पहला मैच छत्तीसगढ़ के साथ खेलेगी, जो राजकोट में खेला जाएगा. इससे कुछ दिन पहले जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय वनडे टीम के लिए खेल रहे थे. वह सीरीज भारतीय टीम ने 2-1 से जीत ली थी.

जडेजा के लिए यह टेस्ट में अच्छी फॉर्म पाने का सुनहरा मौका होगा क्योंकि अगले महीने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड दौरे पर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. वह टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी.

सौराष्ट्र का स्क्वाड

जयदेव उनादकट (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), अर्पित वासवदा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, जय गोहिल, चेतन सकारिया, अंकुर पनवार, सम्मर गज्जर, पार्थ भुट, विश्वराजसिंह जाडेजा, हेतविक कोटक, नील पंड्या, अर्थ यादव, तरंग गोहेल

रणजी सीजन 2026-27 में सौराष्ट्र को आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है. उसका पहला मैच 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के साथ होगा. उनादकट इस टीम की कप्तानी कर रहे होंगे, जो काउंटी क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. उन्होंने ससेक्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों में 28 विकेट चटकाए थे, जिनमें एक 5-विकेट हॉल भी शामिल रहा.

2 बार की चैंपियन है सौराष्ट्र

पिछले कुछ समय में सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीमों में से एक रही है, उसने 2 बार रणजी ट्रॉफी उठाई है. 2019-20 और 2022-23 सीजन के फाइनल में उसने बंगाल को हराया था.

रवींद्र जडेजा का फर्स्ट-क्लास करियर

रवींद्र जडेजा ने अपने 150 मैचों के विशालकाय फर्स्ट-क्लास करियर में 8402 रन बनाए हैं. वो बल्लेबाजी में 15 शतक और 45 फिफ्टी भी लगा चुके हैं. फर्स्ट-क्लास करियर में उनके नाम 589 विकेट भी हैं.

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