आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन में अब करीब 20 दिन का समय बचा है. इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाने वाले प्लेयर्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है. वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने ऑक्शन में अपना नाम दिया है. उन्होंने हाल ही में खत्म हुए अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर खिताब जीता था. फाइनल के हीरो मोहित उलवा भी लिस्ट में शामिल हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार U19 एशिया कप 2026 के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में से काव्यान् पटेल ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उस यादगार फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले मनाल चौहान नीलामी का हिस्सा नहीं होंगे. इन सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया है.

डेविड वार्नर ने भी किया रजिस्टर

डेविड वॉर्नर ने भी आईपीएल ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन किया है. उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये तय किया है. इसके आलावा भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निखिल चौधरी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के टी20 में डेब्यू कर चुके हैं. तेज गेंदबाज सोनी बेकर भी इस रजिस्टर में हैं.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को कुछ समय पहले ब्रिटिश की नागरिकता मिल चुकी है. एक संभावना जताई जा रही थी कि वह भी इंग्लैंड प्लेयर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं. हालाँकि उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के जरिए अपना नाम नहीं भेजा.

रिपोर्ट में बताया गया है कि BCCI ने फ्रेंचाइजियों को उन खिलाड़ियों की लिस्ट दी है जो IPL 2027 में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध रहेंगे. झाय रिचर्डसन सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे, उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये तय किया है. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने अपना नाम वापस ले लिया है. इससे पहले मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड भी पूरे सीजन से हट चुके हैं.

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