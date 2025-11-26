हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे

Ravichandran Ashwin on Gautam Gambhir Test Record: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने उनका समर्थन किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Nov 2025 10:11 PM (IST)
गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया को 408 रनों से शिकस्त मिली. इसी के साथ टीम इंडिया सीरीज भी 0-2 से हार गई है, जिसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं. यह पिछले 13 महीनों में दूसरी बार है, जब भारतीय टीम के माथे पर अपने ही घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने का दाग लगा है.

गुवाहाटी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में रनों की सबसे बड़ी हार भी मिली है. इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद गौतम गंभीर को हेड कोच पद से हटाए जाने की मांग और प्रबल होने लगी है. यहां तक कि बारासपारा मैदान के बाद गौतम गंभीर को हटाए जाने के लिए नारे तक लगे. इस सबके बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर का बचाव किया है.

अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "हम जिम्मेदारी की बात पूछते हैं. यह आसान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में बहुत सारा पैसा दांव पर होता है. बहुत सारे लोग जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मगर सच यह है कि कोच बल्ला लेकर मैदान में नहीं उतर सकता. वो सिर्फ अपना काम कर सकता है, वो है खिलाड़ियों को सलाह देना."

गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं...

रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर के समर्थन में आकर आगे कहा, "टीम को मैनेज करना आसान नहीं होता. हां, उन्हें भी दुख हुआ होगा, हमें यह समझना चाहिए. यह किसी का समर्थन करने वाली बात नहीं है, गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं. मैं भी 10 गलतियां गिनवा सकता हूं. हां, गलतियां होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं.

गौतम गंभीर जबसे कोच बने हैं, तब से टीम इंडिया ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें उसे 7 बार जीत और भारत 10 टेस्ट मैच हारा है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Ravichandran Ashwin  India Vs South Africa GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
Embed widget