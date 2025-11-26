गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया को 408 रनों से शिकस्त मिली. इसी के साथ टीम इंडिया सीरीज भी 0-2 से हार गई है, जिसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं. यह पिछले 13 महीनों में दूसरी बार है, जब भारतीय टीम के माथे पर अपने ही घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने का दाग लगा है.

गुवाहाटी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में रनों की सबसे बड़ी हार भी मिली है. इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद गौतम गंभीर को हेड कोच पद से हटाए जाने की मांग और प्रबल होने लगी है. यहां तक कि बारासपारा मैदान के बाद गौतम गंभीर को हटाए जाने के लिए नारे तक लगे. इस सबके बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर का बचाव किया है.

अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "हम जिम्मेदारी की बात पूछते हैं. यह आसान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में बहुत सारा पैसा दांव पर होता है. बहुत सारे लोग जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मगर सच यह है कि कोच बल्ला लेकर मैदान में नहीं उतर सकता. वो सिर्फ अपना काम कर सकता है, वो है खिलाड़ियों को सलाह देना."

गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं...

रविचंद्रन अश्विन ने गौतम गंभीर के समर्थन में आकर आगे कहा, "टीम को मैनेज करना आसान नहीं होता. हां, उन्हें भी दुख हुआ होगा, हमें यह समझना चाहिए. यह किसी का समर्थन करने वाली बात नहीं है, गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं. मैं भी 10 गलतियां गिनवा सकता हूं. हां, गलतियां होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं.

गौतम गंभीर जबसे कोच बने हैं, तब से टीम इंडिया ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें उसे 7 बार जीत और भारत 10 टेस्ट मैच हारा है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

