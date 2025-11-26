पिछले कई दिनों से श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका पर एक्शन की खबरें चर्चा में हैं. कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हटने की वजह से उन पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एक्शन ले सकता है और उनकी कप्तानी छिन सकती है. इस बीच श्रीलंका क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर उपुल थरंगा ने सबकुछ साफ कर दिया है.

उपुल थरंगा के मुताबिक, चरिथ असालंका के खराब प्रदर्शन और पाकिस्तान में जारी ट्राई-सीरीज से उनके जल्दी हटने के बावजूद ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं. थरंगा ने बताया कि बीते हफ्ते पाकिस्तान से ट्राई सीरीज के बीच असालंका के वापस लौटने के बाद नए कप्तान को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि श्रीलंका के पूर्व व्हाइट-बॉल कप्तान दासुन शनाका को दौरे का उपकप्तान जानबूझकर नियुक्त किया गया था, ताकि टीम को एक और विकल्प मिल सके.

उपुल थरंगा ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बातचीत में कहा, "हमें इस सीरीज के बाद अपने सबसे अच्छे विकल्प पर सोचना होगा. वर्ल्ड कप इतना करीब होने के कारण हम बहुत बड़े बदलाव नहीं कर सकते हैं. सेलेक्टर्स को कोच से बात करने के बाद यह फैसला करना होगा कि टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है."

उन्होंने आगे कहा, "चरिथ एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, जिनके पास काफी अनुभव है. मुझे यकीन है कि वह टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे. हमने देखा है कि वह मिडिल ऑर्डर में क्या कर सकते है, जहां कभी-कभी उन्होंने अकेले ही मैच जिताए हैं. वह हमारे वर्ल्ड कप प्लान में हैं."

चीफ सिलेक्टर ने आगे कहा, "चरिथ अभी भी हमारे कप्तान हैं. चरिथ की बीमारी की वजह से हमने दासुन को अपना स्टैंड-इन कैप्टन बनाया है. चरिथ अभी भी हमारे प्लान में कैप्टन हैं. हमने उन्हें बदलने का कोई फैसला नहीं किया है. हमने शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में चरिथ को कप्तान बनाने का प्लान बनाया है. देखते हैं आगे क्या होता है. हमने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है. चरिथ टी20 में रन नहीं बना पाए हैं और बदकिस्मती से बीमारी की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा."