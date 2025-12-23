राशिद खान, अफगानिस्तान की सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक हैं. एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं, लेकिन राशिद को अपने ही घर पर सुरक्षा के घेरे में क्यों रहना पड़ता है? दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें वो अपने ही देश और शहर में आम लोगों की तरह नहीं घूम पाते हैं. वो कहते हैं कि उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी में सफर करना पड़ता है.

सड़कों पर नहीं घूम सकता

केविन पीटरसन से बातचीत में राशिद खान ने कहा, "मैं अफगानिस्तान की सड़कों पर आम लोगों की तरह नहीं घूम सकता हूं. मेरे पास बुलेटप्रूफ गाड़ी है." बुलेटप्रूफ गाड़ी की बात सुनकर केविन पीटरसन चौंक उठे और कहा कि राशिद खान काबुल में बुलेटप्रूफ कार लेकर क्यों घूमते हैं?

राशिद खान ने बताया, "यह सुरक्षा के लिए है. आप गलत समय पर गलत जगह बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे. अफगानिस्तान में यह सामान्य है, यहां हर जानी मानी हस्ती के पास बुलेट प्रूफ कार है." राशिद खान ने 'सामान्य' शब्द कहकर बता दिया कि वो अफगानिस्तान में कैसे माहौल में रहते हैं. राशिद ने यह भी बताया कि कैसे बचपन में बाहर खेलने निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता था.

राशिद खान अभी अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वो अब तक 108 मैचों में 182 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए बताया, "मुझे बाहर जाकर खेलने की अनुमति नहीं थी. अफगानिस्तान के लिए खेलना मेरा सबसे बड़ा सपना हुआ करता था.

अफगानिस्तान में तालिबान राज

अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान राज वापस आया था. जब अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाया, तभी वहां तालिबान राज दोबार्र स्थापित हो गया था. यहां तक कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घनी को भागना पड़ गया था.

