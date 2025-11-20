हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRanji Trophy 2025: 17 चौके, 6 छक्के... रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में जड़ा बैक टू बैक शतक, खेली सबसे बड़ी पारी

Ranji Trophy 2025: 17 चौके, 6 छक्के... रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में जड़ा बैक टू बैक शतक, खेली सबसे बड़ी पारी

Ranji Trophy 2025: उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह ने तमिलनाडु के खिलाफ 176 रनों की पारी खेली. ये इस टूर्नामेंट में रिंकू का लगातार दूसरा शतक है और उनका सर्वाधिक फर्स्ट क्लास स्कोर भी.

By : शिवम | Updated at : 20 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

रणजी ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मुकाबले में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह ने लगातार दूसरा शतक जड़ा. उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ 176 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 6 छक्के जड़े. ये रिंकू का फर्स्ट क्लास में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है.

भारत की प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में जमकर धमाल हो रहा है. तमाम बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों की कोशिश इसमें अच्छा करने की होती है. रिंकू सिंह भी उनमें से एक हैं, जो नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं लेकिन अभी उनकी जगह पक्की नहीं मानी जाती. इस बीच उन्होंने एक ऐसी पारी खेली, जो सिलेक्टर्स को प्रभावित कर सकती है.

खेली सबसे बड़ी फर्स्ट क्लास पारी

रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ खेली 176 रनों की पारी रिंकू सिंह की उनके करियर की सबसे बड़ी फर्स्ट क्लास पारी है. आईपीएल में केकेआर के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह ने अपने पिछले रणजी ट्रॉफी मैच में भी शतक जड़ा था. उन्होंने अक्टूबर में हुए आंध्र के खिलाफ मैच में नाबाद 165 रन बनाए थे. बता दें कि दोनों मैचों में उन्होंने गेंदबाजी भी की, हालांकि कोई विकेट नहीं मिल सका.

रिंकू सिंह के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 52 मैचों में 3677 रन बनाए हैं, इसमें 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. वह भारत के लिए ओडीआई और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने 2 वनडे में 55 और 35 टी20 में 550 रन बनाए हैं.

टेस्ट टीम के लिए ठोकी दावेदारी

रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में जो गर्दा उड़ाया है, उन्होंने सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रिंकू सिंह को टेस्ट टीम में भी लिया जा सकता है. अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज जारी है, जिसका पहला मैच टीम इंडिया 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हार गई.

KKR के लिए खेलते हैं रिंकू सिंह

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले सिर्फ 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, इसमें एक रिंकू सिंह भी हैं. रिंकू टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने पिछले साल 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. बड़ी बात ये हैं कि उससे पहले उनका आईपीएल प्राइस 1 करोड़ रुपये से भी कम था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
RINKU SINGH Tamil Nadu Cricket Team RANJI TROPHY Ranji Trophy 2025 Uttar Pradesh Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar में Nitish Kumar को 'गद्दी', सम्राट-विजय बनेंगे डिप्टी । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar Next CM: बिहार में नीतीश रिटर्न्स - | Bihar News | NDA | CM Oath Cermony
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन | अमाल मलिक | गौरव खन्ना
बिहार में बहार, 10 वीं बार नीतीशे कुमार । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में BJP कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री ! । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: ‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें वीक वाइज पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘एक दीवाने के दीवानियत’ ने 30 दिनों में कैसा किया परफॉर्म? यहां जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Bihar CM Oath Taking Ceremony: सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
हेल्थ
Viral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget