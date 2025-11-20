रणजी ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मुकाबले में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह ने लगातार दूसरा शतक जड़ा. उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ 176 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 6 छक्के जड़े. ये रिंकू का फर्स्ट क्लास में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है.

भारत की प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में जमकर धमाल हो रहा है. तमाम बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों की कोशिश इसमें अच्छा करने की होती है. रिंकू सिंह भी उनमें से एक हैं, जो नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं लेकिन अभी उनकी जगह पक्की नहीं मानी जाती. इस बीच उन्होंने एक ऐसी पारी खेली, जो सिलेक्टर्स को प्रभावित कर सकती है.

खेली सबसे बड़ी फर्स्ट क्लास पारी

रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ खेली 176 रनों की पारी रिंकू सिंह की उनके करियर की सबसे बड़ी फर्स्ट क्लास पारी है. आईपीएल में केकेआर के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह ने अपने पिछले रणजी ट्रॉफी मैच में भी शतक जड़ा था. उन्होंने अक्टूबर में हुए आंध्र के खिलाफ मैच में नाबाद 165 रन बनाए थे. बता दें कि दोनों मैचों में उन्होंने गेंदबाजी भी की, हालांकि कोई विकेट नहीं मिल सका.

रिंकू सिंह के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 52 मैचों में 3677 रन बनाए हैं, इसमें 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. वह भारत के लिए ओडीआई और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने 2 वनडे में 55 और 35 टी20 में 550 रन बनाए हैं.

टेस्ट टीम के लिए ठोकी दावेदारी

रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में जो गर्दा उड़ाया है, उन्होंने सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रिंकू सिंह को टेस्ट टीम में भी लिया जा सकता है. अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज जारी है, जिसका पहला मैच टीम इंडिया 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हार गई.

KKR के लिए खेलते हैं रिंकू सिंह

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले सिर्फ 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, इसमें एक रिंकू सिंह भी हैं. रिंकू टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने पिछले साल 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. बड़ी बात ये हैं कि उससे पहले उनका आईपीएल प्राइस 1 करोड़ रुपये से भी कम था.