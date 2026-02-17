हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; बिना टॉस के हो गया फैसला

ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें आयरलैंड पर टिकी थीं. कंगारुओं को उम्मीद थी कि आयरलैंड आज जिम्बाब्वे को हरा देगा और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बने रहेंगे, लेकिन बारिश ने ऑस्ट्रेलिया का खेल बिगाड़ दिया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 17 Feb 2026 05:52 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बारिश ने करारा झटका दिया है. लगातार बारिश की वजह से जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बिना टॉस के रद्द हो गया है. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में क्वालीफाई कर गई है, और ऑस्ट्रेलिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से ही बाहर हो गया है. 2009 टी20 विश्व कप के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम लीग स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हुई है. 

जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन बारिश की वजह से यह मैच रद्द करार दे दिया गया है. पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना था, लेकिन सुबह से ही पल्लेकेले में बारिश हो रही थी. मैच के समय लगातार मूसलाधार बारिश हुई और करीब ढाई घंटे के इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया. 

अगर जिम्बाब्वे आज हारती तो फिर ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की उम्मीदें बनी रहती. कंगारू टीम आज आयरलैंड की जीत की दुआ कर रही थी. हालांकि, बारिश ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. सिकंदर रजा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया था. जिम्बाब्वे से हारने के बाद कंगारू सोमवार को श्रीलंका से भी हार गए थे. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

जिम्बाब्वे की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंची है. इससे पहले जिम्बाब्वे 2022 टी20 विश्व कप में सुपर-12 में गया था. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज की बात करें तो जिम्बाब्वे सातवीं टीम है, जो क्वालीफाई हुई है. इससे पहले भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें सुपर-8 में जा चुकी थीं. अब लास्ट स्पॉट के लिए पाकिस्तान और यूएसए में जंग है. अगर पाक टीम अपना लास्ट लीग मैच हार जाती है तो फिर वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 17 Feb 2026 05:35 PM (IST)
