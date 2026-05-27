भुवनेश्वर कुमार समेत तीन दिग्गज जिन्हें IPL 2026 के बाद टीम इंडिया में जरूर आना चाहिए
Cricketers Who Should Return Team India After IPL 2026: आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोक दिया है.
पिछले करीब 2 महीने से फैंस का मनोरंजन कर रहा आईपीएल 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है. 31 मई को अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी है. सीजन में ज्यादातर युवाओं का बोलबाला रहा, लेकिन कुछ दिग्गजों ने भी साबित किया है कि टी20 क्रिकेट का खेल केवल युवा जोश नहीं देखता, बल्कि अनुभव भी बहुत बड़ा किरदार निभाता है.
इन्हीं में से कुछ दिग्गज खिलाड़ी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर रहे हैं. यहां जानिए उन तीन खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी का दावा ठोका है.
भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार, आईपीएल 2026 की पर्पल कैप इन्हीं के पास है. RCB को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाने में भुवनेश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा है. अब तक 15 मैचों में 26 विकेट चटका चुके हैं. भुवनेश्वर टीम इंडिया के लिए आखिरी टी20 मैच नवंबर 2022 में खेले थे. आईपीएल 2026 के माध्यम से भुवनेश्वर ने साबित किया है कि आज भी उनकी गेंदों में पहले जैसी धार है.
युजवेंद्र चहल
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं. उन्होंने 188 मैचों में 233 विकेट चटकाए हैं. अगस्त 2023 के बाद उनकी टी20 टीम में वापसी नहीं हुई है. आईपीएल 2026 उनके लिए बहुत शानदार नहीं गुजरा, लेकिन वो पंजाब किंग्स के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. चहल ने सीजन में 12 विकेट लेकर साबित किया कि वो कम से कम एक आखिरी चांस के हकदार हैं.
केएल राहुल
वह 2022 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था जब केएल राहुल को आखिरी बार भारत की टी20 टीम के लिए खेलते देखा गया था. राहुल ने 2024-2026 तक प्रत्येक आईपीएल सीजन में 500 से अधिक रन बनाए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि साल दर साल राहुल का स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 593 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 174.41 का रहा. ये आंकड़े सबूत हैं कि राहुल टी20 टीम में वापसी के हकदार हैं.
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