हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड

KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड

राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय द्रविड़ ने अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 459 रन ठोककर KSCA अवॉर्ड जीता. यह लगातार दूसरा साल है जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में सम्मानित किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Oct 2025 12:44 PM (IST)
KSCA Award: भारतीय क्रिकेट के “वॉल” कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में अनगिनत रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब उनके बेटे अनवय द्रविड़ भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के वार्षिक पुरस्कार समारोह 2025 में अनवय को एक बार फिर सम्मानित किया गया. यह लगातार दूसरा साल है जब उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए KSCA अवॉर्ड मिला है.

अंडर-16 टूर्नामेंट में बल्ले से तूफान

अनवय द्रविड़ ने यह पुरस्कार अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीता. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 मैचों की 8 पारियों में 459 रन बनाए. खास बात यह रही कि उन्होंने इन रनों के दौरान 91.80 की औसत बनाए रखी और दो शतक भी ठोके. इस शानदार प्रदर्शन में उनके बल्ले से 46 चौके और 2 छक्के निकले, यानी कुल 48 बाउंड्री शॉट्स.

उनके इस प्रदर्शन ने न केवल कर्नाटक टीम को मजबूती दी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बना दिया. यही नहीं, उनका औसत भी टूर्नामेंट के सभी बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन रहा.

अन्य खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

KSCA अवॉर्ड नाइट में अनवय के अलावा कई और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. मयंक अग्रवाल को विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. उन्हें कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए अवॉर्ड मिला. टूर्नामेंट में मंयक ने 93 की औसत से 651 रन ठोके थे.

वहीं, युवा बल्लेबाज आर. स्मरण को रणजी ट्रॉफी में 64.50 की औसत से बनाए गए 516 रन के लिए सम्मानित किया गया. इसके अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल श्रीजीत को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्वाधिक 213 रन बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया. 

पिता के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं अनवय

राहुल द्रविड़ हमेशा अपनी शालीनता और तकनीक के लिए जाने जाते हैं. उनके बेटे अनवय में भी वैसी ही परिपक्वता और धैर्य देखने को मिल रहा है. क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अनवय की बल्लेबाजी में अपने पिता की झलक साफ झलकती है- सही शॉट सिलेक्शन, क्लासिकल टाइमिंग और क्रीज पर टिके रहने की क्षमता.

Published at : 06 Oct 2025 12:44 PM (IST)
KSCA Vijay Merchant Trophy Anvay Dravid RAHUL DRAVID
