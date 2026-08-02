IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपंजाब किंग्स के स्टार शशांक सिंह ने अचानक छोड़ी अपनी टीम, वजह भी बताई

पंजाब किंग्स के स्टार शशांक सिंह ने अचानक छोड़ी अपनी टीम, वजह भी बताई

Shashank Singh: IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपनी घरेलू टीम छत्तीसगढ़ का साथ छोड़ दिया है. उन्होंने इसकी वजह का खुलासा भी किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Aug 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपनी घरेलू क्रिकेट टीम छत्तीसगढ़ का साथ छोड़ दिया है. शशांक साल 2019 से ही घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पोंडिचेरी को जॉइन कर लिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शशांक नए खुद बताया कि वे अगले सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे.

शशांक सिंह के अलावा मुंबई के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रसाद पवार ने भी पोंडिचेरी में जाने का निर्णय किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पोंडिचेरी के पूर्व अध्यक्ष पी दामोरन ने बताया कि वे बहुत जल्द तीसरे गेस्ट प्लेयर के नाम पर मुहर लगाएंगे.

टीम छोड़ने की बताई वजह

शशांक सिंह ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ टीम का साथ छोड़ दिया है, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) से एनओसी भी प्राप्त कर ली है. वे 2026-27 घरेलू सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे. पंजाब किंग्स के इस स्टार बल्लेबाज नए CSCS पर आरोप लगाते हुए कहा कहा कि पिछले सीजन उन्हें गंभीर चोट आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने उनका साथ नहीं दिया था.

शशांक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनका टीम में चयन तक नहीं किया गया था और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था. उन्होंने बताया, "मेरा नाम छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की प्लेयर्स लिस्ट में मेरा नहीं रखा गया था और ना ही बेंगलुरू में होने वाले एक प्री-सीजन कैम्प के लिए उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया. मैंने जब इसका कारण पूछा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला."

पिछले घरेलू सीजन की बात करें तो शशांक सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच खेलकर 450 रन बनाए और 7 विकेट भी चटकाए थे. इसके अलावा उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैच खेलकर 188 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!

टीम इंडिया के 3 स्टार झेलते रहते हैं चोट की मार, रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Shashank Singh Pondicherry Chattisgarh Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पंजाब किंग्स के स्टार शशांक सिंह ने अचानक छोड़ी अपनी टीम, वजह भी बताई
पंजाब किंग्स के स्टार शशांक सिंह ने अचानक छोड़ी अपनी टीम, वजह भी बताई
क्रिकेट
टीम इंडिया के 3 स्टार झेलते रहते हैं चोट की मार, रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं
टीम इंडिया के 3 स्टार झेलते रहते हैं चोट की मार, रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं
क्रिकेट
टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!
टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!
क्रिकेट
MI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या? ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी
MI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या? ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
फूड
Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget