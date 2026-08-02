पंजाब किंग्स के स्टार शशांक सिंह ने अचानक छोड़ी अपनी टीम, वजह भी बताई

इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपनी घरेलू क्रिकेट टीम छत्तीसगढ़ का साथ छोड़ दिया है. शशांक साल 2019 से ही घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पोंडिचेरी को जॉइन कर लिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शशांक नए खुद बताया कि वे अगले सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे.

शशांक सिंह के अलावा मुंबई के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रसाद पवार ने भी पोंडिचेरी में जाने का निर्णय किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पोंडिचेरी के पूर्व अध्यक्ष पी दामोरन ने बताया कि वे बहुत जल्द तीसरे गेस्ट प्लेयर के नाम पर मुहर लगाएंगे.

टीम छोड़ने की बताई वजह

शशांक सिंह ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ टीम का साथ छोड़ दिया है, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) से एनओसी भी प्राप्त कर ली है. वे 2026-27 घरेलू सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे. पंजाब किंग्स के इस स्टार बल्लेबाज नए CSCS पर आरोप लगाते हुए कहा कहा कि पिछले सीजन उन्हें गंभीर चोट आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने उनका साथ नहीं दिया था.

शशांक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनका टीम में चयन तक नहीं किया गया था और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था. उन्होंने बताया, "मेरा नाम छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की प्लेयर्स लिस्ट में मेरा नहीं रखा गया था और ना ही बेंगलुरू में होने वाले एक प्री-सीजन कैम्प के लिए उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया. मैंने जब इसका कारण पूछा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला."

पिछले घरेलू सीजन की बात करें तो शशांक सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच खेलकर 450 रन बनाए और 7 विकेट भी चटकाए थे. इसके अलावा उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैच खेलकर 188 रन बनाए थे.

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