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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!

Jasprit Bumrah: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम 4 अगस्त को रवाना होगी, इससे पहले टीम को बड़ा झटका लगा है. रिपोर्ट के अनुसार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Aug 2026 03:00 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम की अगली इंटरनेशनल सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है, जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है. टीम इंडिया 4 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है. स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मैनेजमेंट उनकी वापसी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें इस सीरीज में आराम देने का फैसला किया गया है. हालांकि BCCI ने उन्हें स्क्वॉड चुना था, लेकिन साफ किया था कि उनका खेलना मेडिकल क्लीयरेंस के बाद तय होगा.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया श्रीलंकाई XI के साथ अभ्यास मैच खेलेगी. ये अभ्यास मैच 3 दिन का होगा, जो 7 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगा. शुभमन गिल एंड टीम 4 जून को कोलंबो के लिए रवाना होगी. WTC 2025-27 के लिहाज से ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है, उससे पहले जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का बाहर होना बड़ा झटका है.

पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए बुमराह

जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट से उबर रहे हैं. वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें वापसी नहीं करने की सलाह दी है. मेडिकल टीम चाहती है कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आराम करें. हालांकि इसको लेकर BCCI की तरफ से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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IND vs SL टेस्ट सीरीज 2026 शेड्यूल

  • 15-19 अगस्त- गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
  • 23-27 अगस्त- सिंहली स्पोर्ट्स क्लब

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टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 तालिका की बात करें तो भारत अभी पांचवें स्थान पर है. टीम इंडिया ने कुल 9 टेस्ट मैचों में से 4 जीते हैं और इतने ही हारे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच ड्रा रहा था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Aug 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Jasprit Bumrah Injury IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series INDIAN CRICKET TEAM IND VS SL JASPRIT BUMRAH
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