टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, IND-SL टेस्ट सीरीज से बाहर बुमराह!

भारतीय क्रिकेट टीम की अगली इंटरनेशनल सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है, जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है. टीम इंडिया 4 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है. स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मैनेजमेंट उनकी वापसी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें इस सीरीज में आराम देने का फैसला किया गया है. हालांकि BCCI ने उन्हें स्क्वॉड चुना था, लेकिन साफ किया था कि उनका खेलना मेडिकल क्लीयरेंस के बाद तय होगा.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया श्रीलंकाई XI के साथ अभ्यास मैच खेलेगी. ये अभ्यास मैच 3 दिन का होगा, जो 7 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगा. शुभमन गिल एंड टीम 4 जून को कोलंबो के लिए रवाना होगी. WTC 2025-27 के लिहाज से ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है, उससे पहले जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज का बाहर होना बड़ा झटका है.

पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए बुमराह

जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट से उबर रहे हैं. वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें वापसी नहीं करने की सलाह दी है. मेडिकल टीम चाहती है कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आराम करें. हालांकि इसको लेकर BCCI की तरफ से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

यह भी पढ़ें- MI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या? ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी

IND vs SL टेस्ट सीरीज 2026 शेड्यूल

15-19 अगस्त- गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 23-27 अगस्त- सिंहली स्पोर्ट्स क्लब

यह भी पढ़ें- कब शुरू होगी CWG क्लोजिंग सेरेमनी, दिखेगी अहमदाबाद कॉमनवेल्थ की पहली झलक





वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 तालिका की बात करें तो भारत अभी पांचवें स्थान पर है. टीम इंडिया ने कुल 9 टेस्ट मैचों में से 4 जीते हैं और इतने ही हारे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच ड्रा रहा था.