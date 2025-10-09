पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान से माफी मांग ली है. MCA स्टेडियम में मुंबई और महाराष्ट्र के बीच खेले गए दोस्ताना रेड-बॉल मैच के पहले दिन मैदान में मारपीट की नौबत आ गई थी. भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज का रोल निभा चुके पृथ्वी शॉ शतक पूरा करने के बल्ला उठाकर मुशीर खान की ओर दौड़ पड़े थे. इस विवाद पर शॉ की जमकर आलोचना हुई, लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने माफी मांग ली है.

मैच के तीसरे दिन पृथ्वी शॉ अपने ओपनिंग पार्टनर अर्शिन कुलकर्णी के आउट होने के बाद मुशीर खान के पास गए. शॉ ने मुशीर के कंधे पर हाथ रखकर बात की. उन्हें देख प्रतीत हुआ जैसे वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हों. इस बातचीत के दौरान मुशीर ने भी पृथ्वी की कमर पर हाथ रखा हुआ था. शॉ को अपने गुस्सैल अंदाज के लिए जाना जाता है और पहले भी वो गुस्से और एटीट्यूड के कारण विवादों में घिरे रहे हैं.

सूत्रों का मानना है कि पृथ्वी शॉ को अपनी गलती का अहसास हुआ, जिसके बाद वो मुशीर खान के पास गए और उनसे माफी मांगी. रिपोर्ट अनुसार पृथ्वी ने कहा, 'मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं.' बताया गया कि अब दोनों के बीच सबकुछ ठीक हो गया है. आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और मुशीर के बड़े भाई सरफराज खान बचपन के दोस्त हैं और एक-दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं.

रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल और मुंबई टीम में भी सरफराज और पृथ्वी रूममेट हुआ करते थे. हालांकि शॉ अब महाराष्ट्र टीम के लिए खेल रहे हैं. इस दोस्ताना मैच की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए पहली पारी में 220 गेंद खेलकर 181 रन की पारी खेली थी. उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी के साथ मिलकर 305 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी. कुलकर्णी ने भी पहली पारी में 186 रनों की यादगार पारी खेली थी.

Prithvi shaw Raised a bat and held the coller Of his opponent's Teammate musheer Khan while match between Mumbai vs Maharashtra video goes viral(Musheer Khan sledged as ''Thank You'' At prithvi shaw after taking wicket) pic.twitter.com/BxwDNDXv2S — Always_Raj (@Tiger71450423) October 7, 2025

