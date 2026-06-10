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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया में PM मोदी क्रिकेट पर करेंगे ऐतिहासिक एलान, फैंस को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा

ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी क्रिकेट पर करेंगे ऐतिहासिक एलान, फैंस को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा

PM Modi: पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्रिकेट फैंस को तोहफा देते हुए बड़ा एलान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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PM Modi BBL 2026-27 Announcement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बड़ा एलान करने के लिए तैयार दिख रहे हैं. भारत में ऑस्ट्रेलिया टी20 लीग यानी बिग बैश लीग 2026-27 (BBL 2026-27) का मुकाबला खेलने की चर्चा जोरों पर है. पीएम मोदी इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया से आधिकारिक एलान करते हुए फैंस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं. यह पहला मौका होगा कि जब ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग का कोई मुकाबला भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा. 

बीबीएल के आगामी सीजन का पहला मैच भारत के चेन्नई में स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में देखने को मिल सकता है. इससे बिग बैश को और लोकप्रियता मिलेगी. आईपीएल के बाद बिग बैश को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग माना जाता है. 

लंबी बातचीत के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और तमिलानुड क्रिकट एसोसिएशन ने मैच के लिए अनुमति दे दी है. बताते चलें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का आखिरी घरेलू मैच देखने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम पहुंचा था. इस दौरान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास भी मौजूद थे. 

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सरकार से बीच बातचीत जारी

अभी भी तमाम लॉजिस्टिकल बाधाओं को दूर करना बाकी है. मैच को पक्का करने से पहले सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है.

7Cricket के पत्रकार टॉम मॉरिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि पीएम मोदी चेन्नई में पहले BBL मैच की औपचारिक घोषणा करने वाले हैं. आगे बताया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी बीबीएल मैच को लेकर एलान करते हैं या नहीं. 

पिछले सीजन पर्थ स्कॉचर्स ने जीता था खिताब 

पिछले सीजन एश्टन टर्नर की कप्तानी वाली पर्थ स्कॉचर्स ने फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता था. मैच में पहले बैटिंग करते हुए सिडनी की टीम 20 ओवर में 132 रन पर ऑलआउट हो गई थी. फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी पर्थ स्कॉचर्स ने 17.3 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली थी. 

 

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Published at : 10 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Chennai PM MODI INDIA BBL 2026-27
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