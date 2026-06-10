ऑस्ट्रेलिया में PM मोदी क्रिकेट पर करेंगे ऐतिहासिक एलान, फैंस को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा

PM Modi BBL 2026-27 Announcement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बड़ा एलान करने के लिए तैयार दिख रहे हैं. भारत में ऑस्ट्रेलिया टी20 लीग यानी बिग बैश लीग 2026-27 (BBL 2026-27) का मुकाबला खेलने की चर्चा जोरों पर है. पीएम मोदी इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया से आधिकारिक एलान करते हुए फैंस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं. यह पहला मौका होगा कि जब ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग का कोई मुकाबला भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा.

बीबीएल के आगामी सीजन का पहला मैच भारत के चेन्नई में स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में देखने को मिल सकता है. इससे बिग बैश को और लोकप्रियता मिलेगी. आईपीएल के बाद बिग बैश को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग माना जाता है.

लंबी बातचीत के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और तमिलानुड क्रिकट एसोसिएशन ने मैच के लिए अनुमति दे दी है. बताते चलें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का आखिरी घरेलू मैच देखने के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम पहुंचा था. इस दौरान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास भी मौजूद थे.

Indian PM @narendramodi is expected to be in Sydney July 8-10. And it is there and then he is set to formally announce the first game of the BBL season in Chennai.



The match will likely begin at 8.30-9pm AEST, which is mid afternoon in Chennai. @7Cricket @SEN_Cricket https://t.co/S1aWRLpXi8 — Tom Morris (@tommorris32) June 10, 2026

कौन लेगा भारत की वनडे टीम में हार्दिक पांड्या की जगह? 2 हैं दावेदार; 13 जून से शुरू होगी ODI सीरीज

सरकार से बीच बातचीत जारी

अभी भी तमाम लॉजिस्टिकल बाधाओं को दूर करना बाकी है. मैच को पक्का करने से पहले सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है.

7Cricket के पत्रकार टॉम मॉरिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि पीएम मोदी चेन्नई में पहले BBL मैच की औपचारिक घोषणा करने वाले हैं. आगे बताया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी बीबीएल मैच को लेकर एलान करते हैं या नहीं.

पिछले सीजन पर्थ स्कॉचर्स ने जीता था खिताब

पिछले सीजन एश्टन टर्नर की कप्तानी वाली पर्थ स्कॉचर्स ने फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता था. मैच में पहले बैटिंग करते हुए सिडनी की टीम 20 ओवर में 132 रन पर ऑलआउट हो गई थी. फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी पर्थ स्कॉचर्स ने 17.3 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली थी.

यह भी पढ़ें: Watch: वैभव सूर्यवंशी अगले सुपरस्टार, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; फैंस ने बाकी खिलाड़ियों को किया इग्नोर