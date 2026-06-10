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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन लेगा भारत की वनडे टीम में हार्दिक पांड्या की जगह? 2 हैं दावेदार; 13 जून से शुरू होगी ODI सीरीज

कौन लेगा भारत की वनडे टीम में हार्दिक पांड्या की जगह? 2 हैं दावेदार; 13 जून से शुरू होगी ODI सीरीज

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. तो आइए जानते हैं हार्दिक को रिप्लेस करने वाले खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. पहले खबर आई थी कि हार्दिक ने सीरीज के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन नए अपडेट में बताया गया कि उनके पैर में मोच आ गई है, जिसके चलते वह सीरीज से बाहर हो गए. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक को 2 हफ्ते बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताने पड़ सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हार्दिक की जगह टीम इंडिया में किस ऑलराउंडर को शामिल किया जा सकता है. फिलहाल 2 दावेदार नजर आ रहे हैं. 

1- शिवम दुबे

हार्दिक के रिप्लेसमेंट के लिए शिवम दुबे सबसे बड़े दावेदार होंगे. दुबे भी हार्दिक की तरह पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. वह भी बल्ले के साथ-साथ टीम के लिए गेंद से योगदान दे सकते हैं. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दुबे भारत के लिए मुख्यत: टी20 क्रिकेट खेलते हैं. 

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दुबे ने अब तक भारत के लिए 4 वनडे और 64 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे में बैटिंग करते हुए दुबे ने 43 रन बनाए और 1 विकेट लिया. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 991 रन बनाए और 31 विकेट अपने नाम किए हैं. 

2- अक्षर पटेल

अक्षर पटेल को भी वनडे सीरीज के लिए हार्दिक के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा सकता है. अक्षर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ऑलराउंडर हैं. उन्होंने अब तक 15 टेस्ट, 71 वनडे और 94 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. अनुभव के लिहाज से अक्षर की दावेदार बढ़ जाती है. 

टीम में तीन ऑलराउंडर मौजूद

गौर करने वाली बात यह है कि हार्दिक पांड्या के अलावा भारत के स्क्वॉड में तीन ऑलराउंडर- नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे के रूप में मौजूद हैं. ऐसे में टीम बगैर रिप्लेसमेंट के भी मैदान पर उतर सकती है. 

भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे- 13 जून, धर्मशाला 

दूसरा वनडे- 17 जून, लखनऊ

तीसरा वनडे- 20 जून, चेन्नई

 

यह भी पढ़ें: ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, जो रूट से छिना नंबर-1 का ताज

Published at : 10 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Indian Cricket Team Shivam Dube IND Vs AFG AXAR PATEL HARDIK PANDYA
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