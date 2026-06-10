वैभव सूर्यवंशी अभी इंडिया 'ए' स्क्वाड के साथ श्रीलंका में है, जहां ट्राई सीरीज के पहले मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 8 रनों से हराया. इस रोमांचक मुकाबले में जीतने के बाद जब भारतीय प्लेयर्स स्टेडियम से होटल जा रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए फैंस खड़े थे. ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, प्रियांश आर्या जैसे स्टार खिलाड़ी आराम से निकल गए, लेकिन जैसे ही वैभव पहुंचे तो फैंस उनकी तरफ दौड़ पड़े. फैंस में 15 वर्षीय खिलाड़ी के साथ फोटो लेने की होड़ मच गई, खिलाड़ी को कहना पड़ा कि आप एकसाथ फोटो खिंचवा लें. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं अब दुनिया में हो रही है, वह भारत की नेशनल टीम में चुने जाने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी बन गए हैं. वह आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं. लोकप्रियता के मामले में वह बड़े-बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इसका नजारा श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है.

वैभव संग फोटो लेने के लिए दौड़े फैंस

जब श्रीलंका ए के खिलाफ जीतकर इंडिया ए के खिलाड़ी स्टेडियम से बाहर जा रहे थे तब फैंस बाहर खड़े थे. कप्तान तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी गुजरे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी पहुंचे तो फैंस उनकी तरफ दौड़ पड़े. सभी उनके साथ एक एक करके फोटो खिंचवाने लगे, तब वैभव को ही बोलना पड़ा कि आप एक साथ फोटो खिचवा लें.

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Vaibhav Suryavanshi has already become a superstar. After the match, the entire India A team was arriving, including Ruturaj, Tilak, Priyansh Arya, and other big names, but the fans were waiting for Vaibhav Suryavanshi to take pictures with him.🫡🔥



15-year-old boy, the new… pic.twitter.com/NcdWT8rEB6 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) June 9, 2026

हालांकि वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह 14 रन ही बना पाए. इंडिया ए इस मैच को लगभग हार गई थी, लेकिन अरशद खान ने 49वें ओवर में 3 विकेट लेकर पासा पलट दिया.

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