क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार पर बोले PM मोदी
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 जीतने पर बधाई दी है. टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जीत की बधाई देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट फील्ड पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया.
पीएम मोदी ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर लिखा, "क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वही है. हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई."
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने उसी का हवाला देकर कहा कि क्रिकेट में भी भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है.
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
आखिरी ओवर तक चले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. यह तीसरा मौका रहा जब 2025 एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है. टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे अभिषेक शर्मा फाइनल मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस बार जिम्मेदारी तिलक वर्मा ने संभाली, जिन्होंने नाबाद 69 रनों का योगदान दिया.
फाइनल मैच में पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत बढ़िया रही, जिसने बिना विकेट गंवाए 84 रन बना लिए थे. मगर उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरे और पाक टीम सिर्फ 146 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. जवाब में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव नहीं चल पाए. मगर तिलक वर्मा के 69 रन, संजू सैमसन के 24 रन और शिवम दुबे की 33 रनों की पारी ने टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाने का काम किया.
