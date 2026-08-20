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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब शुरू होगा भारत-श्रीलंका दूसरा टेस्ट? नोट कर लीजिए तारीख

कब शुरू होगा भारत-श्रीलंका दूसरा टेस्ट? नोट कर लीजिए तारीख

India vs Sri Lanka 2nd Test: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रहा है. जानिए दूसरा टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 12:53 PM (IST)
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भारत ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 2015 से चले आ रहे जीत के सिलसिले को कायम रखा है. भारतीय खेमे के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से यह सीरीज जीतना बहुत जरूरी है. पहले टेस्ट की चुनौती में भारतीय टीम पास हुई है, लेकिन अब शुभमन गिल एंड कंपनी को एक और कठिनाई को पार करना होगा.

पहले टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों के आगे श्रीलंकाई बैटिंग ने घुटने टेक दिए. मानव सुतार ने कुल 10 विकेट लिए, जबकि रवींद्र जडेजा ने भी 4 विकेट चटकाए. दूसरी ओर बल्लेबाजी में देवदत्त पडिककल ने 167 रन और 44 रन की पारी खेल टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया था. दूसरे टेस्ट में भी भारतीय खिलाड़ी एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहेंगे. उससे पहले यहां जान लीजिए कि भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा?

कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से शुरू होगा. यह मुकाबला कोलंबो स्थित एसएस क्लब में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

इस मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 3 बार टीम इंडिया और सिर्फ 2 बार श्रीलंका जीता है. इस स्टेडियम पर दोनों के 4 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. इस मैदान पर श्रीलंका 2008 के बाद कभी टीम इंडिया को हरा नहीं पाया है.

साल 2008 के बाद कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें 2 बार भारतीय टीम विजयी रही और एक मुकाबला ड्रॉ रहा था. एसएस क्लब ग्राउंड पर उनकी आखिरी भिड़ंत 2017 में हुई थी तब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने शतक ठोका था. भारत उस मैच को पारी और 53 रनों के अंतर से जीता था.

सीरीज में 1-0 से आगे भारत

मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और कोलंबो में जीत दर्ज करके श्रीलंका का क्लीन स्वीप करना चाहेगी. बता दें कि श्रीलंका 2008 के बाद कभी भारत से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है. वह सिलसिला 2026 में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि यह सीरीज अब ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो सकती है. दूसरे टेस्ट मैच में भी मानव सुतार और देवदत्त पडिककल पर सबकी नजरें टिकी होंगी. वहीं 33 वर्षीय सारांश जैन को डेब्यू कैप थमाए जाने की अटकलें हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND Vs SL 2nd Test IND VS SL
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