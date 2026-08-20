कब शुरू होगा भारत-श्रीलंका दूसरा टेस्ट? नोट कर लीजिए तारीख

भारत ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 2015 से चले आ रहे जीत के सिलसिले को कायम रखा है. भारतीय खेमे के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से यह सीरीज जीतना बहुत जरूरी है. पहले टेस्ट की चुनौती में भारतीय टीम पास हुई है, लेकिन अब शुभमन गिल एंड कंपनी को एक और कठिनाई को पार करना होगा.

पहले टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों के आगे श्रीलंकाई बैटिंग ने घुटने टेक दिए. मानव सुतार ने कुल 10 विकेट लिए, जबकि रवींद्र जडेजा ने भी 4 विकेट चटकाए. दूसरी ओर बल्लेबाजी में देवदत्त पडिककल ने 167 रन और 44 रन की पारी खेल टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया था. दूसरे टेस्ट में भी भारतीय खिलाड़ी एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहेंगे. उससे पहले यहां जान लीजिए कि भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा?

कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से शुरू होगा. यह मुकाबला कोलंबो स्थित एसएस क्लब में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

इस मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 3 बार टीम इंडिया और सिर्फ 2 बार श्रीलंका जीता है. इस स्टेडियम पर दोनों के 4 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे. इस मैदान पर श्रीलंका 2008 के बाद कभी टीम इंडिया को हरा नहीं पाया है.

साल 2008 के बाद कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें 2 बार भारतीय टीम विजयी रही और एक मुकाबला ड्रॉ रहा था. एसएस क्लब ग्राउंड पर उनकी आखिरी भिड़ंत 2017 में हुई थी तब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने शतक ठोका था. भारत उस मैच को पारी और 53 रनों के अंतर से जीता था.

सीरीज में 1-0 से आगे भारत

मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और कोलंबो में जीत दर्ज करके श्रीलंका का क्लीन स्वीप करना चाहेगी. बता दें कि श्रीलंका 2008 के बाद कभी भारत से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है. वह सिलसिला 2026 में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि यह सीरीज अब ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो सकती है. दूसरे टेस्ट मैच में भी मानव सुतार और देवदत्त पडिककल पर सबकी नजरें टिकी होंगी. वहीं 33 वर्षीय सारांश जैन को डेब्यू कैप थमाए जाने की अटकलें हैं.

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