आज भारत और न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट का तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके जवाब में भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने कम से कम अर्धशतक जरूर लगाया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 159/1 था. केएल राहुल 52 रन बना चुके थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल 16 रन बना चुके थे.

मैच के तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी है, दोनों ही अपनी-अपनी फिफ्टी पूरी कर चुके हैं. इससे पहले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक लगाया था, जिन्होंने 85 रन बनाए थे.

टेस्ट मैच में वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर 438 रनों का है. टीम इंडिया अपना निजी स्कोर बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ रही है. भारतीय बैटिंग लाइन-अप में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. अंशुल कंबोज भी बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए भारत के पास नंबर-9 तक बढ़िया बैटिंग मौजूद है.