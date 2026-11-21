IND vs NZ 1st Test Day 3 Live: राहुल और पडिक्कल ने मिलकर जोड़े 109 रन, लंच तक भारत 239/1
India vs New Zealand Live Score: पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल, दोनों अर्धशतक लगा चुके हैं. न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर खत्म हुई थी.
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आज भारत और न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट का तीसरा दिन है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके जवाब में भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने कम से कम अर्धशतक जरूर लगाया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 159/1 था. केएल राहुल 52 रन बना चुके थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल 16 रन बना चुके थे.
मैच के तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी है, दोनों ही अपनी-अपनी फिफ्टी पूरी कर चुके हैं. इससे पहले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक लगाया था, जिन्होंने 85 रन बनाए थे.
टेस्ट मैच में वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर 438 रनों का है. टीम इंडिया अपना निजी स्कोर बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ रही है. भारतीय बैटिंग लाइन-अप में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. अंशुल कंबोज भी बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए भारत के पास नंबर-9 तक बढ़िया बैटिंग मौजूद है.
IND vs NZ 1st Test Day 3 Live: लंच तक भारत 239/1
तीसरे दिन लंच तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए हैं. दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया. केएल राहुल 93 रन बनाकर खेल रहे हैं और देवदत्त पडिक्कल ने 93 रन बना लिए हैं.