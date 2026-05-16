Pakistan vs Bangladesh 2nd Test Day 1: पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की पहली पारी 278 रनों पर सिमट गई थी और जवाब में पाक टीम ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं. पहली पारी में पाकिस्तान अभी 257 रनों से पीछे है. पाकिस्तान के लिए अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल क्रीज पर टिके हुए हैं. याद दिला दें कि पहला टेस्ट बांग्लादेश जीत चुकी है.

दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने 106 रनों की दमदार पारी खेली, यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा शतक है. उनके अलावा बांग्लादेश टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

बांग्लादेश का आठवां विकेट 214 के स्कोर पर गिर गया था, लेकिन इस संकट की स्थिति में लिटन दास और शोरिफुल इस्लाम के बीच 64 रनों की साझेदारी ने जैसे-तैसे टीम का स्कोर 278 तक पहुंचाया. दूसरी ओर खुर्रम शहजाद पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके. मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट लिए और हसन अली ने चोटिल होने से पहले 2 विकेट लिए थे. हसन अली को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा.

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पाकिस्तान ने बचाया विकेट

पाकिस्तान की टीम स्टंप्स से कुछ देर पहले बैटिंग करने आई. बांग्लादेशी गेंदबाज अवश्य ही दबाव बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे, लेकिन अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल 6 ओवर तक विकेट बचाने में कामयाब रहे और 21 रन भी बनाए. अवैस ने पिछले मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और शतक ठोका था.

बता दें कि अगर बांग्लादेश दूसरा टेस्ट जीत पाई, तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब बांग्लादेश ने अपने घर पर खेलते हुए पाकिस्तान को किसी टेस्ट सीरीज में हराया हो. इससे कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था.

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