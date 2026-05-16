हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBAN vs PAK: पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की वापसी, लिटन दास का शतक; फिर भी सस्ते में सिमटी बांग्लादेश टीम

BAN vs PAK: पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की वापसी, लिटन दास का शतक; फिर भी सस्ते में सिमटी बांग्लादेश टीम

PAK vs BAN 2nd Test: दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की पारी 278 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान पहली पारी में अभी 257 रनों से पीछे है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 May 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan vs Bangladesh 2nd Test Day 1: पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की पहली पारी 278 रनों पर सिमट गई थी और जवाब में पाक टीम ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं. पहली पारी में पाकिस्तान अभी 257 रनों से पीछे है. पाकिस्तान के लिए अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल क्रीज पर टिके हुए हैं. याद दिला दें कि पहला टेस्ट बांग्लादेश जीत चुकी है.

दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने 106 रनों की दमदार पारी खेली, यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा शतक है. उनके अलावा बांग्लादेश टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

बांग्लादेश का आठवां विकेट 214 के स्कोर पर गिर गया था, लेकिन इस संकट की स्थिति में लिटन दास और शोरिफुल इस्लाम के बीच 64 रनों की साझेदारी ने जैसे-तैसे टीम का स्कोर 278 तक पहुंचाया. दूसरी ओर खुर्रम शहजाद पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके. मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट लिए और हसन अली ने चोटिल होने से पहले 2 विकेट लिए थे. हसन अली को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत

पाकिस्तान ने बचाया विकेट

पाकिस्तान की टीम स्टंप्स से कुछ देर पहले बैटिंग करने आई. बांग्लादेशी गेंदबाज अवश्य ही दबाव बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे, लेकिन अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल 6 ओवर तक विकेट बचाने में कामयाब रहे और 21 रन भी बनाए. अवैस ने पिछले मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और शतक ठोका था.

बता दें कि अगर बांग्लादेश दूसरा टेस्ट जीत पाई, तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब बांग्लादेश ने अपने घर पर खेलते हुए पाकिस्तान को किसी टेस्ट सीरीज में हराया हो. इससे कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था.

यह भी पढ़ें:

इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 May 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team PAK Vs BAN PAKISTAN CRICKET TEAM PAK Vs BAN Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BAN vs PAK: पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की वापसी, लिटन दास का शतक; फिर भी सस्ते में सिमटी बांग्लादेश टीम
पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की वापसी, लिटन दास का शतक; फिर भी सस्ते में सिमटी बांग्लादेश टीम
क्रिकेट
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
क्रिकेट
सिर्फ 11 मैच बाकी, आठ टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस, कौन कैसे करेगा क्वालीफाई? समझें पूरा गणित
सिर्फ 11 मैच बाकी, आठ टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस, कौन कैसे करेगा क्वालीफाई? समझें पूरा गणित
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर
Advertisement

वीडियोज

India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
क्रिकेट
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
इस देश पर चला ICC का चाबुक, 6 महीने के लिए रोकी फंडिंग; लगी करोड़ों की चपत
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ट्रेंडिंग
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग ने किया सबके सामने पेशाब, भड़की महिला ने की कार्रवाई की मांग, वीडियो वायरल
ऑटो
अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला, जल्द नए नियम होंगे लागू
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget