श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का हुआ एलान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को नहीं मिली जगह

पाकिस्तान को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका दौरे पर जाना है. श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए यह सीरीज काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड कप के मैच भी श्रीलंका में ही खेलने हैं. तीन मैचों की इस सीरीज के लिए PCB ने पाकिस्तान टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को जगह नहीं मिली है. वहीं स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान की लंबे वक्त के बाद टीम में वापसी हुई है.

शादाब खान की टीम में वापसी

बता दें कि स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेल रहे हैं. ऐसे में इन दोनों की PCB ने वापस नहीं बुलाया है. बाबर और शाहीन के अलावा हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद रिजवान भी बीबीएल में खेल रहे हैं. इनमें से किसी को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है और वे ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलना जारी रखेंगे.

शादाब खान 7 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे. कंधे की सर्जरी के कारण इस साल जून से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद उन्होंने इस महीने बीबीएल से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की, जहां उन्होंने अपने अन्य हमवतन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आश्वासन दिया था कि बीबीएल में खेलने वाले उसके खिलाड़ी पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे और यही वजह है कि इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है.

इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में मिली जगह

पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है, जिसमें बल्लेबाज ख्वाजा नाफे के रूप में एक नया चेहरा भी शामिल है. इसके अलावा अब्दुल समद ने भी टीम में वापसी की है. टीम इस प्रकार है- सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमां, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर.