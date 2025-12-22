पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को U19 एशिया कप चैंपियन टीम के सदस्यों के लिए 10-10 मिलियन रुपये (पीकेआर) के विशेष नकद पुरस्कार की घोषणा की. पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए फाइनल में आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी.

नगद ईनामी राशि की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में टीम और अधिकारियों के लिए रखे गए एक रिसेप्शन में की. उन्होंने टीम के प्रदर्शन की तारीफ भी की. टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद ने रिसेप्शन के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी को 10 मिलियन (लगभग 36,000 अमेरिकी डॉलर) का नकद इनाम देने की घोषणा की है.

हर खिलाड़ी को मिले 1-1 करोड़ रुपये

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी रुपए) ईनामी राशि की घोषणा की, भारतीय करेंसी में देखें तो हर खिलाड़ी को करीब 32 लाख रुपये मिले हैं.

सरफराज ने कहा कि उन्हें टैलेंटेड खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ काम करके मजा आ रहा है, जिनका इस खेल में शानदार भविष्य है. हेड कोच शाहिद अनवर ने जीत का श्रेय टीम चुनने की लंबी प्रोसेस और हर खिलाड़ी को 50-ओवर क्रिकेट का काफी अनुभव देने को दिया.

अनवर ने कहा, "जून में यह प्रोसेस शुरू हुआ था, जब हमने ट्रायल्स के बाद करीब 70 प्लेयर्स को चुना और फिर इसे घटाकर 20 कर दिया. इनमें से अधिकतर प्लेयर्स को फिर डोमेस्टिक लेवल पर 50 ओवर क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया."

191 रनों से पाकिस्तान ने जीता था फाइनल

फाइनल में आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. 113 गेंदों में खेली इस पारी में मन्हास ने 9 छक्के और 17 चौके लगाए. पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 348 रनों का लक्ष्य रखा था. पूरी टीम इंडिया 156 रनों पर ढेर हो गई थी. वैभव सूर्यवंशी (26), आयुष म्हात्रे (2), आरोन जॉर्ज (16), विहान मल्होत्रा (7) के रूप में टॉप आर्डर बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे थे.

पाकिस्तानी बल्लेबाज समीर मिन्हास को फाइनल और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया. ये दूसरी बार था जब उन्होंने इस संस्करण में 170 से अधिक रनों की पारी खेली.