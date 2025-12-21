हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान बना नया चैंपियन, फाइनल में हारा भारत; वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे समेत सारे स्टार फ्लॉप

पाकिस्तान बना नया चैंपियन, फाइनल में हारा भारत; वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे समेत सारे स्टार फ्लॉप

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final: खिताबी मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया. पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद 347 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया 156 रनों पर ढेर हो गई.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 21 Dec 2025 05:26 PM (IST)
पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है. 2025 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया. खिताबी मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद समीर मिन्हास के तूफानी शतक की बदौलत 347 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 156 रनों ऑलआउट हो गई. वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे समेत सारी स्टार फ्लॉप रहे. 

फाइनल में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ दो रन ही बना सके. भारत के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. 10वें नंबर पर आए दीपेश देवेन्द्रन ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 16 गेंद में 36 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में अली रजा ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके. इसके अलावा मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसान ने दो-दो विकेट चटकाए. 

बेहद खराब रही थी भारत की शुरुआत, सारे स्टार फ्लॉप

पाकिस्तान से मिले 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. तीसरे ओवर में 32 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा. आयुष म्हात्रे सात गेंद में दो रन बनाकर आउट हुए. फिर आरोन जॉर्ज 9 गेंद में 16 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद में एक चौके और 3 छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर आउट हुए. 

किसी भी टॉप ऑर्डर के भारतीय बल्लेबाज ने टिककर बैटिंग नहीं की. सब तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट हुए. वेदांत त्रिवेदी 14 गेंद में 9, अभिज्ञान कुंडु 20 गेंद में 13, कनिष्क चौहान 23 गेंद में 9 और खिलन पटेल 23 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हेनिल पटेल 6 और दीपेश देवेन्द्रन 36 पवेलियन लौटे.

समीर मिन्हास ने खेली 172 रनों की पारी 

इससे पहले बैटिंग में पाकिस्तान के लिए ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 172 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 9 छक्के निकले. फाइनल में समीर ने सिर्फ 71 गेंद में अपना शतक पूरा किया. समीर की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने खिताबी मैच में 50 ओवर में 7 विकेट पर 347 रन बना डाले.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 21 Dec 2025 05:11 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Final IND VS PAK Ali Raza Vaibhav Suryavanshi Sameer Minhas U19 Asia Cup 2025
