पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का नया चैंपियन बन गया है. 2025 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया. खिताबी मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद समीर मिन्हास के तूफानी शतक की बदौलत 347 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 156 रनों ऑलआउट हो गई. वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे समेत सारी स्टार फ्लॉप रहे.

फाइनल में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ दो रन ही बना सके. भारत के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. 10वें नंबर पर आए दीपेश देवेन्द्रन ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 16 गेंद में 36 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में अली रजा ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके. इसके अलावा मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसान ने दो-दो विकेट चटकाए.

बेहद खराब रही थी भारत की शुरुआत, सारे स्टार फ्लॉप

पाकिस्तान से मिले 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. तीसरे ओवर में 32 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा. आयुष म्हात्रे सात गेंद में दो रन बनाकर आउट हुए. फिर आरोन जॉर्ज 9 गेंद में 16 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद में एक चौके और 3 छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर आउट हुए.

किसी भी टॉप ऑर्डर के भारतीय बल्लेबाज ने टिककर बैटिंग नहीं की. सब तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट हुए. वेदांत त्रिवेदी 14 गेंद में 9, अभिज्ञान कुंडु 20 गेंद में 13, कनिष्क चौहान 23 गेंद में 9 और खिलन पटेल 23 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हेनिल पटेल 6 और दीपेश देवेन्द्रन 36 पवेलियन लौटे.

समीर मिन्हास ने खेली 172 रनों की पारी

इससे पहले बैटिंग में पाकिस्तान के लिए ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 172 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 9 छक्के निकले. फाइनल में समीर ने सिर्फ 71 गेंद में अपना शतक पूरा किया. समीर की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने खिताबी मैच में 50 ओवर में 7 विकेट पर 347 रन बना डाले.