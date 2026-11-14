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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआर्यवीर सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का बनाया भूत! फाइनल में जड़ी फिफ्टी

आर्यवीर सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का बनाया भूत! फाइनल में जड़ी फिफ्टी

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अर्धशतक जड़ा.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Nov 2026 05:07 PM (IST)
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आर्यवीर सहवाग की शानदार फॉर्म अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भी जारी रखी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 338 रनों का पीछा करते हुए 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ 160 रन बनाए थे. अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था.

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आर्यवीर सहवाग ने कप्तान लक्ष्या रैचंदानी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की. ये अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि भारत 338 रनों का पीछा कर रही है. आर्यवीर के रूप में भारत का पहला विकेट निकाब शफीक ने गिराया. इससे पहले भारतीय बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक जड़ दिया था.

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आर्यवीर सहवाग ने 61 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 58 रन बना. तीसरे नंबर पर आए विनीत (24) के रूप में भारत का दूसरा विकेट 146 के स्कोर पर गिरा. कप्तान लक्ष्या ने भी अपना अर्धशतक जड़ा. खबर लिखे जाने तक इंडिया अंडर-19 टीम ने 30 ओवरों में 2 विकेट खोकर 167 रन बना लिए हैं. भारत को जीत के लिए अब 20 ओवर में 171 रन और चाहिए.

अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सहवाग के आंकड़े

आर्यवीर अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कुल 5 पारियों में सिर्फ 1 बार हुआ, जब वह 50 से कम के स्कोर पर आउट हुए. उन्होंने नेपाल के खिलाफ हुए पहले मैच में नाबाद 70 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 22 रन पर आउट हो गए थे.

यूएई के खिलाफ 160 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आर्यवीर ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 51 रन बनाए थे. कुल 5 पारियों में उनके कुल 361 रन हैं.

उस्मान खान ने जड़ा शतक

फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रनों का विशाल स्कोर बनाया. ओपनर उस्मान खान ने शतक जड़ा, उन्होंने 111 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 107 रन बनाए. अब्दुल कादिर ने 80 और पाक कप्तान फरहान यूसुफ ने 61 रन बनाए. 

भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मोहित ने 8 ओवर में 57 रन खर्चे, कोई विकेट नहीं मिला. परेश पटेल ने 10 ओवर में 68 रन देकर 4 विकेट लिए. विजय सुभाष ने 5 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट लिए. मैनाल चौहान ने 3 ओवर में 40 रन लुटाए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

यह भी पढ़ें- 'भूल गया मैं...', टॉस पर वैभव सूर्यवंशी को याद नहीं रही प्लेइंग 11; मजेदार वीडियो वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Nov 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
U19 Asia Cup Aaryavir Sehwag India Vs Pakistan Final
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