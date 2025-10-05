बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा

भारत-पाकिस्तान मैच में विवाद होना अब जैसे आम बात हो गई है. एशिया कप 2025 को समाप्त हुए एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन ट्रॉफी विवाद अब तक सुलझा नहीं है. अब विवाद का कारण महिला वर्ल्ड कप 2025 में खेला जा रहा भारत-पाक मैच बना है. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने मैच रेफरी शांद्रे फिट्ज और टॉस प्रेजेंटर मेल जोन्स की गलती का फायदा उठाकर टॉस जीता.

मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला, वहीं फातिमा सना ने टेल्स की मांग की. फातिमा ने टेल्स कहा था, लेकिन मैच रेफरी और प्रेजेंटर ने हेड्स सुना था. इसलिए पाकिस्तान को टॉस विजेता बताया गया. सिक्का हेड्स की तरफ गिरा था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने टेल्स मांगा था. हैरत वाली बात तो ये रही कि पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने इस पर कुछ नहीं कहा और चुप्पी साधकर मौके को भुनाते हुए पहले गेंदबाजी चुन ली.

बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. क्रिकेट फैंस इस घटना से जरा भी खुश नहीं दिखे. मैच रेफरी और प्रेजेंटर को जमकर ट्रोल किया गया.

Toss drama in IND vs PAK!



Fatima Sana was declared the winner and chose to bowl, but she reportedly called tails while the coin landed on heads!



Referee Mel Jones was heard saying “heads is the call,” suggesting a major mix-up.



pic.twitter.com/R71LkYvqvb — Cricketopia (@CricketopiaCom) October 5, 2025

12-0 की तरफ टीम इंडिया की नजरें

महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मैच खेले गए हैं और प्रत्येक मौके पर टीम इंडिया ने बाजी मारी है. भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बेहतर करके 12-0 करना चाहेगी. भारतीय मेंस टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया ने अच्छा खेल दिखाया तो यह रिकॉर्ड 12-0 पर जरूर पहुंचेगा.

इस मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ. अमनजोत कौर तबीयत बिगड़ने के कारण बाहर हो गईं, उनकी जगह रेणुका ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

