बेईमानों की टीम! पाकिस्तानी कप्तान ने सरेआम चीटिंग करके जीता टॉस; देखें कैसे दिया झांसा

Womens World Cup IND vs PAK: महिला वर्ल्ड कप 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. टॉस ना जीतकर भी पाकिस्तानी कप्तान टॉस जीत गया, यहां जानिए कैसे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारत-पाकिस्तान मैच में विवाद होना अब जैसे आम बात हो गई है. एशिया कप 2025 को समाप्त हुए एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन ट्रॉफी विवाद अब तक सुलझा नहीं है. अब विवाद का कारण महिला वर्ल्ड कप 2025 में खेला जा रहा भारत-पाक मैच बना है. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने मैच रेफरी शांद्रे फिट्ज और टॉस प्रेजेंटर मेल जोन्स की गलती का फायदा उठाकर टॉस जीता.

मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला, वहीं फातिमा सना ने टेल्स की मांग की. फातिमा ने टेल्स कहा था, लेकिन मैच रेफरी और प्रेजेंटर ने हेड्स सुना था. इसलिए पाकिस्तान को टॉस विजेता बताया गया. सिक्का हेड्स की तरफ गिरा था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने टेल्स मांगा था. हैरत वाली बात तो ये रही कि पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने इस पर कुछ नहीं कहा और चुप्पी साधकर मौके को भुनाते हुए पहले गेंदबाजी चुन ली.

बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. क्रिकेट फैंस इस घटना से जरा भी खुश नहीं दिखे. मैच रेफरी और प्रेजेंटर को जमकर ट्रोल किया गया.

12-0 की तरफ टीम इंडिया की नजरें

महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मैच खेले गए हैं और प्रत्येक मौके पर टीम इंडिया ने बाजी मारी है. भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को बेहतर करके 12-0 करना चाहेगी. भारतीय मेंस टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया ने अच्छा खेल दिखाया तो यह रिकॉर्ड 12-0 पर जरूर पहुंचेगा.

इस मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ. अमनजोत कौर तबीयत बिगड़ने के कारण बाहर हो गईं, उनकी जगह रेणुका ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
INDW Vs PAKW IND VS PAK Womens World Cup 2025
