दिसंबर 2024 के बाद पहली बार पाकिस्तान के लिए टी20 खेलने उतरे बाबर आजम फ्लॉप रहे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके.

पाकिस्तान को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 195 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था. पाकिस्तान को पहले विकेट के लिए 31 रन की अच्छी शुरुआत मिली थी. तीसरे नंबर पर भेजे गए बाबर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल सके और अपनी पारी की दूसरी गेंद पर आउट हो गए. उन्हें कार्बिन बोश ने रेजा हेंड्रिक्स के हाथों लपकवाया.

शून्य पर आउट होने के साथ ही बाबर आजम टी20 में सर्वाधिक रन बनाने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए. रोहित ने टी20 में 4,231 रन बनाए हैं. बाबर आजम के 4,223 रन हैं. 9 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय टी20 में वह सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे. अगले मैच में उनके पास यह मौका होगा. रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं.

बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी में बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन और छोटी-छोटी टीमों के खिलाफ मिली हार के बाद उन्हें और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया था. लगभग 10 महीने बाद बाबर आजम की इस फॉर्मेट में वापसी हुई है, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा. बाबर आजम अगर अगले 2 टी20 मैचों में भी फ्लॉप रहते हैं, तो फिर उनके लिए टी20 में जगह बचाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है. रिजवान टी20 में वापसी करने में सफल नहीं रहे हैं.