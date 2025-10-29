हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाबर आजम फ्लॉप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में शून्य पर आउट, रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

बाबर आजम फ्लॉप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में शून्य पर आउट, रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 29 Oct 2025 06:21 AM (IST)
Preferred Sources

दिसंबर 2024 के बाद पहली बार पाकिस्तान के लिए टी20 खेलने उतरे बाबर आजम फ्लॉप रहे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके.

पाकिस्तान को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 195 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था. पाकिस्तान को पहले विकेट के लिए 31 रन की अच्छी शुरुआत मिली थी. तीसरे नंबर पर भेजे गए बाबर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह खाता भी नहीं खोल सके और अपनी पारी की दूसरी गेंद पर आउट हो गए. उन्हें कार्बिन बोश ने रेजा हेंड्रिक्स के हाथों लपकवाया.

शून्य पर आउट होने के साथ ही बाबर आजम टी20 में सर्वाधिक रन बनाने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए. रोहित ने टी20 में 4,231 रन बनाए हैं. बाबर आजम के 4,223 रन हैं. 9 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय टी20 में वह सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे. अगले मैच में उनके पास यह मौका होगा. रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं.

बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी में बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन और छोटी-छोटी टीमों के खिलाफ मिली हार के बाद उन्हें और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया था. लगभग 10 महीने बाद बाबर आजम की इस फॉर्मेट में वापसी हुई है, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा. बाबर आजम अगर अगले 2 टी20 मैचों में भी फ्लॉप रहते हैं, तो फिर उनके लिए टी20 में जगह बचाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है. रिजवान टी20 में वापसी करने में सफल नहीं रहे हैं.

Published at : 29 Oct 2025 06:21 AM (IST)
Babar Azam Pakistan
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा का विकराल रूप, 7 जिलों में आवाजाही बंद, ओडिशा में भारी लैंडस्लाइड, कई राज्यों में अलर्ट
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा का विकराल रूप, 7 जिलों में आवाजाही बंद, ओडिशा में भारी लैंडस्लाइड, कई राज्यों में अलर्ट
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, भारत के 2 बल्लेबाज हैं असली 'रन मशीन'
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
