गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. तीसरा टी20 निर्णायक होगा. दूसरे मैच में बाबर आजम ने नाबाद 11 रन बनाए, इस छोटी पारी में उन्होंने रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 110 रनों पर ढेर हो गई थी. फहीम अशरफ ने सर्वाधिक 4 और सलमान मिर्जा ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट नसीम शाह ने चटकाए. साउथ अफ्रीका के टॉप आर्डर और मिडिल आर्डर बल्लेबाज, सब फ्लॉप रहे. क्विंटन डिकॉक 7, रेजा हेंड्रिक्स 0, टोनी डी जोरजी 7, मैथ्यू ब्रीत्ज़के 5 रन बनाकर आउट हुए, कप्तान डोनोवल फेरीरा भी 15 ही रन बना पाए.

बाबर आजम ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

लक्ष्य का पीछा करते हुए साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की, 7वें ओवर में फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद बाबर आजम आए, हालांकि दूसरे एन्ड पर मौजूद सैम अयूब ने तब विस्फोटक पारी शुरू कर दी और टीम को 14वें ओवर में जीत दिला दी. अयूब ने 38 गेंदों में 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 71 रन बनाए, बाबर 18 गेंदें खेलकर 11 रन बनाकर नाबाद रहे.

टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बाबर आजम ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं. रोहित ने टी20 में 4231 रन बनाए हैं, वह इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. बाबर आजम के अब 130 मैचों की 123 पारियों में 4234 रन हो गए हैं.

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बाबर आजम (पाकिस्तान)- 4234

रोहित शर्मा (भारत)- 4231

विराट कोहली (भारत)- 4188

जोस बटलर (इंग्लैंड)- 3869

पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)- 3710

3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 साउथ अफ्रीका ने जीता था, उसमें बाबर आजम शून्य पर आउट हुए थे. दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, अब सीरीज का तीसरा मुकाबला सीरीज का निर्णायक मैच होगा. तीसरा टी20 आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार ये रात 8:30 बजे शुरू होगा.