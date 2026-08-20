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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 13 रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे जो रूट

सिर्फ 13 रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे जो रूट

Joe Root Test Stats: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं. पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में रूट 37 रन बनाकर नाबाद हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 20 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं. पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में रूट 37 रन बनाकर नाबाद हैं और उनकी नजर अब सिर्फ अर्धशतक नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर के एक महारिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी. अगर वह अपनी पारी में 13 रन और जोड़ लेते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में उनके 68 अर्धशतक पूरे हो जाएंगे. ऐसा करके वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे.

रूट के नाम फिलहाल 67 टेस्ट अर्धशतक हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मौजूदा पारी अगर 50 रन तक पहुंचती है, तो यह उनके करियर का 68वां टेस्ट अर्धशतक होगा. इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर के साथ इस खास रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएंगे.

सचिन का टेस्ट करियर आंकड़ों में

सचिन तेंदुलकर ने अपने ऐतिहासिक टेस्ट करियर के दौरान 200 मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने 329 पारियों में 15,921 रन बनाए. उनके बल्ले से 51 शतक और 68 अर्धशतक निकले. टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड आज भी कायम है, लेकिन अब 68 फिफ्टी का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है.

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टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी

  • 68 फिफ्टी - सचिन तेंदुलकर
  • 67 फिफ्टी - जो रूट
  • 66 फिफ्टी - शिवनारायण चंद्रपॉल

रूट भी लगातार बना रहे हैं नए मुकाम

जो रूट ने 2012 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था और तब से वह इंग्लैंड के लिए लगातार रन बनाने वाले प्रमुख बल्लेबाज रहे हैं. करीब 14 साल के टेस्ट करियर में रूट ने 167 मैचों की 305 पारियों में 41 शतक और 67 अर्धशतक दर्ज किए हैं. उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात निरंतरता रही है. रूट ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार बड़े स्कोर बनाए हैं और इसी वजह से वह दिग्गज बल्लेबाजों के कई रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचते जा रहे हैं.

अब पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा मुकाबले में उनकी 37 रन की नाबाद पारी एक और खास उपलब्धि का इंतजार कर रही है. अगर रूट 13 रन और बना लेते हैं, तो 68वां अर्धशतक पूरा होगा और वह सचिन तेंदुलकर के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. एक छोटी सी पारी रूट को टेस्ट इतिहास के एक बड़े आंकड़े के बराबर पहुंचा सकती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 20 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
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