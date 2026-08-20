ट्रेड की अफवाहों के बीच MI का हार्दिक पांड्या के लिए रहस्यमयी पोस्ट

हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ने वाले हैं. इस तरह की खबरों ने इंटरनेट को घेरा हुआ है, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कई टीम हार्दिक के ट्रेड में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं. इस सबके बीच मुंबई इंडियंस (MI) फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट किया है.

2024 में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया था. उसके बाद से ही हार्दिक MI टीम की कप्तानी करते आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा. IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में मुंबई की टीम 9वें स्थान पर रही. हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई 2025 सीजन में क्वालीफायर 2 तक पहुंची थी.

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की तीन तस्वीर साझा की हैं. इसका कैप्शन भी बहुत रहस्यमयी है. मुंबई ने अपनी तरफ से तो कुछ साफ नहीं किया, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने अलग-अलग तरह के दावे करने शुरू कर दिए हैं.

Memo: Make it 𝑯𝑷 𝒄𝒐𝒅𝒆𝒅 🥶💙 pic.twitter.com/eabVkzk6s1 — Mumbai Indians (@mipaltan) August 19, 2026

हार्दिक को लेकर IPL फैंस गुटों में बंटे नजर आए. कुछ ने कहा कि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाना चाहिए, वहीं किसी ने कहा कि हार्दिक के हाथों में तलवार जैसा कुछ है, जिससे अंदाज लग रहा है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के वॉरियर बनने वाले हैं. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हार्दिक को मुंबई में ही बने रहना चाहिए.

Hardik Pandya is holding 'Katana' a similar symbol often associated with knights or warriors hinting at his move to KKR (confirmed). — Shido (@Iam_Abhay887) August 20, 2026

Retain him for one more season please — BReak BRead (@PedriWavesFCB) August 19, 2026

Marketing chal rahi hai !!! Player bik nahi raha hai !!! Isliye special promotion lagaya hai — Kaushik Chattopadhyaya (@kchattopadhyaya) August 20, 2026

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हार्दिक पांड्या का IPL करियर

हार्दिक पांड्या अब तक अपने आईपीएल करियर में सिर्फ 2 टीमों के लिए खेले हैं. मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस. उन्होंने 2022 में गुजरात को अपनी कप्तानी में चैंपियन भी बनाया था, लेकिन 2024 में मुंबई में वापसी के बाद उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी गिरावट देखी गई है.

अब तक अपने 162 मैचों के आईपीएल करियर में उन्होंने 2955 रन और 82 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 206 रन बनाए और गेंदबाजी में केवल 4 विकेट ले पाए थे.

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