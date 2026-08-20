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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटट्रेड की अफवाहों के बीच MI का हार्दिक पांड्या के लिए रहस्यमयी पोस्ट

ट्रेड की अफवाहों के बीच MI का हार्दिक पांड्या के लिए रहस्यमयी पोस्ट

Hardik Pandya Mumbai Indians: हार्दिक पांड्या IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों को लेकर चर्चा में रहे हैं. अब उन्हें लेकर मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 10:32 AM (IST)
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हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ने वाले हैं. इस तरह की खबरों ने इंटरनेट को घेरा हुआ है, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कई टीम हार्दिक के ट्रेड में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं. इस सबके बीच मुंबई इंडियंस (MI) फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर रहस्यमयी पोस्ट किया है.

2024 में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया था. उसके बाद से ही हार्दिक MI टीम की कप्तानी करते आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा. IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में मुंबई की टीम 9वें स्थान पर रही. हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई 2025 सीजन में क्वालीफायर 2 तक पहुंची थी.

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की तीन तस्वीर साझा की हैं. इसका कैप्शन भी बहुत रहस्यमयी है. मुंबई ने अपनी तरफ से तो कुछ साफ नहीं किया, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने अलग-अलग तरह के दावे करने शुरू कर दिए हैं.

हार्दिक को लेकर IPL फैंस गुटों में बंटे नजर आए. कुछ ने कहा कि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाना चाहिए, वहीं किसी ने कहा कि हार्दिक के हाथों में तलवार जैसा कुछ है, जिससे अंदाज लग रहा है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के वॉरियर बनने वाले हैं. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हार्दिक को मुंबई में ही बने रहना चाहिए.

 

यह भी पढ़ें: टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा

हार्दिक पांड्या का IPL करियर

हार्दिक पांड्या अब तक अपने आईपीएल करियर में सिर्फ 2 टीमों के लिए खेले हैं. मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस. उन्होंने 2022 में गुजरात को अपनी कप्तानी में चैंपियन भी बनाया था, लेकिन 2024 में मुंबई में वापसी के बाद उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी गिरावट देखी गई है.

अब तक अपने 162 मैचों के आईपीएल करियर में उन्होंने 2955 रन और 82 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 206 रन बनाए और गेंदबाजी में केवल 4 विकेट ले पाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
MI MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2027
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