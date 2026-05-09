श्रेयस अय्यर नहीं, इस खिलाड़ी को T20 कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है BCCI? सामने आई जानकारी

India T20 Captain: श्रेयस अय्यर नहीं, इस खिलाड़ी को T20 कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है BCCI? सामने आई जानकारी
India T20 Captain: रोहित शर्मा के संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया का टी20 कप्तान बनाया गया था. उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब BCCI नए कप्तान पर विचार कर रही है.
सूर्यकुमार यादव की जगह BCCI टी20 फॉर्मेट के लिए नए कप्तान पर विचार कर रही है. पहले खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में KKR को चैंपियन बनाया. दिल्ली और पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया. लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संजू सैमसन को टी20 का नया कप्तान बनाया जा सकता है.
टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद BCCI ने सूर्यकुमार यादव को कप्तान चुना, जो टी20 में भारत के सबसे सफल कप्तान रहे. 50 से अधिक मुकाबलों में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके सभी कप्तानों (धोनी, रोहित और कोहली) में सूर्या का जीत प्रतिशत सबसे अधिक है. उनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप खिताब भी जीता, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड नए कप्तान के नाम का ऐलान कर सकता है.
भारतीय क्रिकेट टीम की अगली टी20 सीरीज जून में है. आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड दौरे पर सूर्या ही कप्तान रहेंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है.
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संजू सैमसन बनेंगे टी20 के नए कप्तान?
संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सारे मैच नहीं खेले थे, लेकिन बावजूद वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए थे. वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 5 पारियों में 321 रन बनाए थे. संजू ने फाइनल में भी 89 रनों की शानदार पारी खेली थी. संजू 2024 की चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे.
संजू ने IPL में कई सालों तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की, उन्हें CSK ने ट्रेड के जरिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया. उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए BCCI नए कप्तान के रूप में उनके नाम पर विचार कर रहा है. वह विकेटकीपर भी हैं, और इस पोजीशन से गेम आसानी से चलाया जा सकता है.
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खराब फॉर्म के कारण हटेंगे सूर्यकुमार?
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी कप्तानी में भारत ने 52 मैच खेले, जिसमें से 42 जीते. लेकिन सूर्या का व्यक्तिगत प्रदर्शन चिंताजनक रहा है. सूर्या ने 40 मैचों में 921 रन बनाए, इसमें 6 अर्धशतकीय पारियां हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 है, जो अमेरिका के खिलाफ खेली थी.
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