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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को लगा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर विराट कोहली; जानिए क्यों

टीम इंडिया को लगा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर विराट कोहली; जानिए क्यों

Virat Kohli Ruled Out: एकमात्र टेस्ट के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आई है कि विराट कोहली इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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भारत दौरे पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 13 जून को है. सभी दर्शक विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते देखने के लिए बेताब थे. कोहली IPL 2026 में शानदार फॉर्म में भी थे, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि कोहली इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हुए विराट कोहली

IPL 2026 फाइनल के दौरान विराट कोहली पूरी तरह फिट नहीं थे, बल्लेबाजी के दौरान कई बार फिजियो को ग्राउंड पर आना पड़ा था. हालांकि फाइनल में कोई गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया था. उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. कोहली हैमस्ट्रिंग से जूझते हुए नजर आए थे, अब इसी कारण से वह अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

हालांकि BCCI ने अभी तक इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है. वहीं रोहित शर्मा को लेकर बोर्ड पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. उनके अभी तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में जाने की कोई खबर नहीं है.

यह भी पढ़ें- अफगानिस्तान ने खेले कुल 12 टेस्ट, भारत से भी हो चुकी है भिड़ंत, जानें कितने जीते और कितने हारे

कौन बन सकता है विराट कोहली का रिप्लेसमेंट?

अब सवाल उठता है कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट किसे चुना जाता है. इसके लिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ दावेदार हैं. जिसे भी चुना जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका होगा क्योंकि वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है.

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल

अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल, रोहित शर्मा*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

Published at : 04 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan VIRAT KOHLI IND VS AFG Virat Kohli Injury
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