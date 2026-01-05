हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस टीम ने किया खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, इंदु बर्मा को बनाया कप्तान

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस टीम ने किया खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, इंदु बर्मा को बनाया कप्तान

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जून में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाना है, जिसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Jan 2026 06:50 AM (IST)
नेपाल क्रिकेट ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालीफायर के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसकी कमान इंदु बर्मा को सौंपी गई है. पूजा महतो को उप-कप्तान बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल में होगा.

मेजबान नेपाल की टीम घरेलू परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग अभियान की तैयारी कर रही है. ग्लोबल क्वालीफायर में नेपाल के अलावा बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, यूएसए और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स राउंड में पहुंचेंगी, जहां से टॉप चार टीमें विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करेंगी.

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालीफायर में नेपाल की टीम 18 जनवरी को थाईलैंड के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 जनवरी को उसका सामना नीदरलैंड से होगा. 24 जनवरी को नेपाल के सामने जिम्बाब्वे होगी. 26 जनवरी को स्कॉटलैंड से इस टीम का सामना होगा. क्वालीफायर में सुपर-6 चरण 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खेला जाना है.

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जून में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाना है, जिसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी.

अब तक इस विश्व कप के लिए आठ टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं. इनमें इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. शेष चार स्थान ग्लोबल क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के जरिए तय किए जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि पहला महिला टी20 वर्ल्ड कप 2009 में इंग्लैंड में हुआ था, जहां मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता. ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012 और 2014 के अगले तीन संस्करणों में दबदबा बनाया. वेस्टइंडीज ने साल 2016 में इस सिलसिले को तोड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने 2018, 2020 और 2023 में लगातार तीन खिताब जीतकर फिर से अपनी बादशाहत कायम की. साल ​​2024 में न्यूजीलैंड ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती.

नेपाल की टीम: इंदु बर्मा (कप्तान), पूजा महतो, रूबीना छेत्री, सीता राणा, बिंदू रावल, समझना खड़का, काजल श्रेष्ठ, कबिता जोशी, कबिता कुंवर, रचना चौधरी, रिया शर्मा, रोमा थापा, सुमन बिस्टा, राजमती ऐरी, मनीषा उपाध्याय.

 

--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

Published at : 05 Jan 2026 06:50 AM (IST)
नेपाल Women T20 WC
