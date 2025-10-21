हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट277 रन की तूफानी पारी… रोहित शर्मा का 264 वाला महारिकॉर्ड तोड़ चुका ये बल्लेबाज, अब टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार

277 रन की तूफानी पारी… रोहित शर्मा का 264 वाला महारिकॉर्ड तोड़ चुका ये बल्लेबाज, अब टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार

रोहित शर्मा के 264 रन का रिकॉर्ड आखिरकार टूट गया! तमिलनाडु केODI नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में 141 गेंदों पर 277 रन ठोकते हुए इतिहास रच दिया. अब यह बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए डेब्यू की दहलीज पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Oct 2025 09:12 AM (IST)
ODI में जब रिकॉर्ड की बात आती है तो सबसे पहले हिटमैन रोहित शर्मा का बेमिसाल 264 रन का रिकॉर्ड याद आता है. रोहित का यह रिकॉर्ड सालों से दुनिया के लिए एक ‘अटूट रिकॉर्ड’ बना हुआ था, लेकिन अब एक भारतीय बल्लेबाज ने इस महारिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि तमिलनाडु के नारायण जगदीशन हैं. जगदीशन ने घरेलू वनडे में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई.

141 गेंदों पर 277 रन, रोहित को छोड़ा पीछे

जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में सिर्फ 141 गेंदों पर 277 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 25 चौके और 15 छक्के निकले. यानी हर ओवर में लगभग एक बाउंड्री! इस शानदार पारी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा के 264 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. हालांकि यह पारी इंटरनेशनल नही बल्कि घरेलू टूर्नामेंट में आई, लेकिन इतने बड़े स्कोर ने उन्हें सीधे सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है.

तमिलनाडु ने बनाए 506 रन, बना नया टीम रिकॉर्ड

इस मैच में तमिलनाडु की टीम ने कुल 506 रन बना डाले, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. नारायण जगदीशन के अलावा साई सुदर्शन ने भी इस मैच में 154 रन की शानदार पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 416 रन की विशाल साझेदारी कर तमिलनाडु को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया.

डेब्यू के दरवाजे पर खड़े हैं जगदीशन

जगदीशन का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार रहा है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल में अपनी क्लास और टेंपरामेंट दोनों से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है. यही वजह है कि हाल ही में उन्हें भारतीय टेस्ट टीम के स्क्वाड में भी शामिल किया गया था, हालांकि वह अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए हैं.

जगदीशन की तकनीक, संयम और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें भविष्य का स्टार बल्लेबाज बनाता है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर उन्हें जल्द ही टीम इंडिया की वनडे टीम में मौका मिला, तो वह बड़े मंच पर भी वैसी ही धमाकेदार पारियां खेल सकते हैं जैसी उन्होंने घरेलू स्तर पर खेली हैं. 

Published at : 21 Oct 2025 09:12 AM (IST)
Embed widget