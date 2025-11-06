मुंबई इंडियंस ने जारी की चौंकाने वाली रिटेंशन लिस्ट, 17 साल के प्लेयर पर मेहरबान मुंबई इंडियंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुंबई इंडियंस ने जारी की चौंकाने वाली रिटेंशन लिस्ट, 17 साल के प्लेयर पर मेहरबान मुंबई इंडियंस

Mumbai Indians Retained Players List 2026: मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन से पहले कुल पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इन 5 खिलाड़ियों पर मुंबई ने कुल 9.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 07:47 PM (IST)
गुरुवार को वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए सभी टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. प्रत्येक टीम को अधिकतम 5 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति थी. मुंबई इंडियंस ने इन सभी पांच स्लॉट को भरते हुए 5 बेहतरीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं. मुंबई ने हरमनप्रीत कौर, नैट-साइवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी कमलिनी को रिटेन किया है. WPL 2026 का ऑक्शन 27 नवंबर को होगा.

BCCI ने ऑक्शन के लिए सभी टीमों का ऑक्शन पर्स 15 करोड़ रुपये सेट किया था और रिटेंशन के लिए अलग-अलग रकम सेट की थी. पहले रिटेंशन को 3.5 करोड़, दूसरे रिटेंशन के लिए 2.5 करोड़, तीसरे रिटेंशन के लिए 1.75 करोड़, चौथे रिटेंशन के लिए एक करोड़ और अगर कोई टीम पांचवां खिलाड़ी रिटेन करती है, तो उसका कम से कम प्राइस 50 लाख रुपये पर सेट किया गया.

MI की रिटेंशन लिस्ट

यह चौंकाने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर को पहला रिटेंशन नहीं बनाया है. नैट साइवर ब्रंट को MI ने पहला रिटेंशन बनाते हुए 3.5 करोड़ रुपये दिए हैं. जबकि हरमनप्रीत कौर को 2.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. हेली मैथ्यूज को 1.75 करोड़ और मुंबई ने भारत की स्टार ऑलराउंडर अमनजोत कौर को 1 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. मुंबई ने 17 वर्षीय जी कमलिनी के रूप में एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी रिटेन किया है, जिन्हें 60 लाख रुपये मिलेंगे.

  • नैट साइवर ब्रंट - 3.50 करोड़
  • हरमनप्रीत कौर - 2.50 करोड़
  • हेली मैथ्यूज - 1.75 करोड़
  • अमनजोत कौर - 1 करोड़
  • जी कमलिनी - 60 लाख

दो बार की चैंपियन है MI

मुंबई इंडियंस ने 2 बार WPL का खिताब जीता है. वो 2023 और 2025 में वीमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी थी. 2025 WPL के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग जीती थी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Nov 2025 07:47 PM (IST)
MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE WPL Retention List Wpl 2026
